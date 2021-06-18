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Не до экологии: запрещенную пластиковую посуду снова разрешили

В Беларуси изменили перечень пластиковой посуды, которую запрещено продавать в общепите.

Некоторые позиции, бывшие ранее запрещенными, теперь снова разрешены, пишет the-village.me

Pravo.by сообщает: в соответствии с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 8 июня 2021 г. № 42 в новой редакции перечень будет таким:

вилки,
ложки,
ножи,
палочки для размешивания напитков,
стаканы объемом до 300 мл,
тарелки,
коробки (исключение – предназначенные для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий),
чашки.

Постановление вступает в силу с 19 июня 2021 года. Предыдущее изменение вступило в силу с 1 января этого года, и там позиций было больше:

вилки;
ложки;
ножи;
палочки для размешивания напитков;
cтаканы;
тарелки;
трубочки (соломинки) для напитков;
упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий;
чашки.

Таким образом, из списка запрещенной пластиковой посуды пропали:

 - стаканы объемом более 300 мл

 - Трубочки (соломинки) для напитков

 - контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки для продукции общественного питания.
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