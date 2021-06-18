Нацбанк не разрешил ИП проводить наличные расчеты за рубежом

Как сообщил БелаПАН председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, это следует из ответа на многочисленные обращения организации.





Он напомнил, что 5 мая объединение направило письма в правительство и Нацбанк и «выразило категорическое несогласие» с принятым ими постановлением № 203/4 от 7 апреля 2021 года, которым отменено право для ИП использовать наличную иностранную валюту для расчетов за пределами Беларуси по сделкам, предусматривающим импорт товаров на сумму, не превышающую 100 базовых величин.





Как говорится в недавно полученном «Перспективой» ответе Нацбанка за подписью первого заместителя председателя Сергея Калечица, совместное с правительством решение о запрете для ИП использования наличной валюты при импорте товаров «обусловлено объективной потребностью в сокращении оборота наличных денег, являющихся основным инструментом обслуживания «теневой экономики», повышении прозрачности совершаемых расчетов в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов и легализации преступных доходов, а также эффективным противодействии функционирования лжепредпринимательских структур».





По мнению Шумченко, ответ Нацбанка говорит о том, что там не разбираются в специфике работы предпринимателей, которые приобретают за рубежом товар. По оценкам «Перспективы», принятое решение приведет к тому, что с 9 июля 99% ИП в торговле не смогут работать по безналичному расчету по сделкам, предусматривающим импорт товаров.





«Это крайне ошибочное решение. Для большинства все обернется катастрофой в бизнесе и его закрытием. Правда, в конце письма Нацбанка есть одно замечание, что вопросы регулирования предпринимательства находятся в ведении Минэкономики. Остается надеяться, что в этом ведомстве еще есть понимание проблемы на уровне руководства и здравый смысл восторжествует, потому что сегодня не ко времени и месту данные нововведения», — отметил председатель объединения.





Он подчеркнул, что недавно заместитель министра экономики Сергей Митянский лично проехал по стране и поговорил на местах с индивидуальными предпринимателями, которые подтвердили невозможность работы при таком запрете использования наличных средств вне страны.





По словам Шумченко, «Перспектива» в очередной раз призывает Минэкономики «услышать малый бизнес и не допустить его уничтожения». В адрес министерства направлено соответствующее обращение.





«Сокращение рабочих мест будет настолько масштабным, что это очень серьезным образом скажется на экономике. И как раз именно запрет Нацбанка вызовет существенный всплеск развития теневого сектора и неуплаты платежей в бюджет. И это все из-за невозможности исполнить решение по запрету наличных расчетов», — резюмировал руководитель объединения предпринимателей.