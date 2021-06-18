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Oops! Одна из популярных криптовалют всего за сутки обесценилась до 0

Одна из популярных криптовалют, Titan, обрушилась менее чем за сутки с $60 до нуля. Вероятно, произошедшее связано с недоработками токеномики проекта, сообщает РБК.

Миллиардер Марк Кьюбан, который был одним из провайдеров ликвидности альткоина, написал в Twitter, что пострадал вместе с остальными:

«Я пострадал, как и остальные. Самое безумное, что я вышел, решив, что они достаточно увеличивают количество средств под управлением. А потом «бам», — написал Кьюбан. Пока он не объяснил подробнее произошедшее и свои потери.

Кьюбан писал о токене Titan в своем блоге 13 июня. Миллиардер сообщил, что предоставляет ликвидность для децентрализованной биржи QuickSwap. Кьюбан предупреждал, что может в любой момент вывести свои средства и отмечал высокие риски этого способа заработка.

Titan — это токен проекта Iron Finance. Он использовался для обеспечения стоимости стейблкоина IRON. Пользователи могли внести 25% в Titan и 75% в USDC для выпуска новых IRON.

Из-за вчерашнего резкого отката стоимости Titan с $65 до $60 крупные игроки начали продавать свои монеты, чем оказали дополнительное воздействие на их курс, объяснил CoinDesk основатель Finder и инвестор Iron Finance Фред Шебеста.

После того, как курс IRON отвязался от $1 (IRON — это стейблкоин, его цена всегда должна быть примерно равна $1), механизм системы начал дополнительно выпускать токены Titan и выводить ликвидность, чтобы его стабилизировать. Из-за этого появилась возможность проводить арбитраж, и пользователи стали еще активнее продавать альткоин. Это привело к его обесцениванию. Теперь проект предлагает вернуть пользователям остатки залога в стейблкоинах USDC.

Шебеста утверждает, что обвал не связан со взломами или уязвимостями. По его мнению, это произошло из-за токеномики проекта.
Источник: myfin.by
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