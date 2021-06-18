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"Мотовело" — всё: утверждён ПДП, по которому на месте завода появится технопарк

Мингорисполком утвердил проект детального планирования территории, на которой стоит завод "Мотовело".


На его огромной территории планируют разместить "технопарк": экспериментальное наукоёмкое производство, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, гостиница.

В 2007 году Минский велосипедный завод был приватизирован. Но Александр Лукашенко был недоволен тем, как там обстоят дела. В 2015 году бизнесмена Александра Муравьёва, в чьей собственности находился завод, задержали. Власти отобрали у него предприятие и начали хозяйничать там сами. Результат — в новом ПДП: в том виде, в котором многострадальное предприятие существует сейчас, оно не сохранится.

В промышленной зоне, которую охватывает ПДП, есть и другие предприятия: ТЭЦ-2, "Коммунарка", "Элема", "Минсктранс", "Беллифт" — а также объекты коммунального хозяйства вроде "Минскводоканала" и "Спецкоммунавтотранса". Но их ждёт не снос, а только "точечное уплотнение". 
Еврорадио
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