Гуцериев и Олексин на этот раз не отвертятся? "Наша ніва" назвала имена придворных олигархов, которые могут попасть под санкции ЕС
«Наша ніва» утверждает, что изданию стали известны имена некоторых бизнесменов, в отношении которых Евросоюз введет санкции в самое ближайшее время.
Лукашенко и Гуцериев
Это Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин и Александр Шатров.
Первые четыре фамилии - бизнесмены из ближайшего окружения Лукашенко.
А с Шатровым ассоциируется группа компаний "Синезис" и системы интеллектуального видеонаблюдения, способные идентифицировать людей в толпе по лицу. "Синезис" уже под санкциями, поэтому компании были переименованы.
Напомним, 16 июня в ЕС согласовали санкции в отношении 78 физических и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая. Полный список будет опубликован 21 июня.
А на следующей неделе, синхронно с США, ЕС намерен принять четвертый пакет санкций, в котором также будут и экономические санкции.
Сейчас Австрия активно лоббирует их смягчение, но эксперты считают, что ей это вряд ли удастся из-за того, что остальные страны в этом вопросе едины.
"Белорусский партизан"
10:17 18/06/2021
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