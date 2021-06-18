Это Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Александр Зайцев, Сергей Тетерин и Александр Шатров.





Первые четыре фамилии - бизнесмены из ближайшего окружения Лукашенко.





А с Шатровым ассоциируется группа компаний "Синезис" и системы интеллектуального видеонаблюдения, способные идентифицировать людей в толпе по лицу. "Синезис" уже под санкциями, поэтому компании были переименованы.





Напомним, 16 июня в ЕС согласовали санкции в отношении 78 физических и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая. Полный список будет опубликован 21 июня.







