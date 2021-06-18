







Обсуждается вариант отмены пополнения счета, если клиент с чьего счета списались деньги обратился в банк, и банк признал операцию мошеннической.Если же клиент не будет обращаться в банк то никто эту операцию пополнения другого счета отменять не будет.

ЕРИП (система "Расчет") сами не могут отменять операции пополнения так как они лишь посредники между банками. А у банков как правило стоит запрет на отмену (сторнирование) пополнения счета.