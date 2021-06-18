Мошенничество с банковскими картами: банки, наконец, решили что-то делать
Ввиду активизации мошенничества и вывода денег с карт клиентов белорусские банки обсуждают возможность отмены операций по пополнению счетов через ЕРИП.
Обсуждается вариант отмены пополнения счета, если клиент с чьего счета списались деньги обратился в банк, и банк признал операцию мошеннической.Если же клиент не будет обращаться в банк то никто эту операцию пополнения другого счета отменять не будет.
ЕРИП (система "Расчет") сами не могут отменять операции пополнения так как они лишь посредники между банками. А у банков как правило стоит запрет на отмену (сторнирование) пополнения счета.
Надеемся что банки выработают такое решение, при котором ни один мошенник не мог бы получить чужие деньги, пишет Инфобанк. Потому что в последнее время, несмотря на принцип нулевой ответственности, как правило от мошенников больше страдают клиенты чем банки
09:32 18/06/2021
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