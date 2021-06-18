







Геродиетическое питание - особое питание, состав которого призван обеспечить комфортное старение.





Ранее НИИ детского питания разработало для «Беллакт» три вида адаптированных молочных смесей: с рождения до 6 месяцев, старше 6 месяцев и от 12 месяцев. В том числе питание, ориентированное на рынок Китая.