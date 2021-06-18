Эксперты Академии управления надеются, что проблему неэффективного менеджмента решит объединение предприятий в госкорпорации, пишет Ежедневник





Большинство крупных государственных предприятий являются акционерными обществами, в которых государство управляет своим пакетом акций путем владельческого надзора.

«Данная система по ряду причин не дает эффективного управления государственным акционерным капиталом, а практика корпоративного управления внедряется в Республике Беларусь с трудом», - пишет экономист из Академии управления при президенте РБ Светлана Рябова в журнале «Банковский вестник».

Автор объясняет, почему попытки внедрить систему корпоративного управления на госпредприятиях не увенчались успехом. Дело в основном в том, что управленцы не желают делиться властью с «независимыми» директорами.





«Руководители хозяйственных обществ не заинтересованы в участии в наблюдательном совете независимых директоров. Это связано с усилением интересов менеджеров, осуществляющих функцию управления. Такую же позицию разделяют органы государственного управления, осуществляющие владельческий надзор, отдавая предпочтения усилению лобби представителя государства, который реализует функции государства и как собственник, и как регулятор», - пишет Светлана Рябова.





Независимый директор видит целью своей работы повышение дохода собственников и прибыли акционерного общества, что может иногда «идти в разрез с интересами менеджеров и государства как регулятора».





Эксперт Академии управления считает, что, объединив предприятия в корпорации, в них будет легче внедрить по-настоящему действующую систему корпоративного управления.





В Программе деятельности правительства на период до 2025 года предусмотрено создание семи госкорпораций – в них объединятся более 100 организаций, составляющих более 7% от объема промышленного производства и обеспечивающих около 13% занятых.





Светлана Рябова подчеркивает, что госкорпорация должна работать не по российскому образцу, а по западному – как акционерное общество.





«Наибольшую эффективность практики корпоративного управления показывают в открытых акционерных обществах… Следовательно, российская практика преобразования акционерных обществ обратно в унитарные предприятия с последующей их ликвидацией и передачей их имущества в собственность государственной корпорации не даст ожидаемого результата».





Как изменится управление предприятием? Предполагается, что представители государства в корпорациях перестанут назначаться отраслевым начальством, а будут избираться на конкурсной основе. А вознаграждение должно устанавливаться в зависимости от результатов работы общества. В состав членов наблюдательного совета целесообразно вводить как высших должностных лиц, так и независимых директоров – крупных специалистов в своих сферах.





«В отличие от простых акционерных обществ концентрация государственной собственности и система контрольных показателей деятельности государственной корпорации позволят практически соединить собственность и управление и нивелировать оппортунистическое поведение руководителей», – полагает эксперт Академии управления.



