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У Microsoft новый глава правления

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла назначен председателем совета директоров компании. Как сообщается в пресс-релизе, члены правления единодушно проголосовали за его кандидатуру.


Наделла, ранее руководивший облачным подразделением Microsoft Azure, перешёл на должность генерального директора вместо Стива Балмера 4 февраля 2014 года. За этот период Microsoft вернула звание одной из самых дорогих публичных компаний — сейчас по рыночной капитализации её опережает только Apple, а акции разработчицы Windows подорожали более чем в 7 раз, пишет dev.by. В непростом 2020-м Microsoft нарастила годовую выручку на 14%.

Помимо этого, Наделла является одним из крупнейших индивидуальных акционеров Microsoft. Ему принадлежит более 1,6 млн акций компании.

На новом посту Сатья Наделла сменит бывшего СЕО и председателя Symantec Джона Томпсона, который останется в правлении. Перед Томпсоном до 2014 года директорат возглавлял Билл Гейтс. Сооснователь Microsoft полностью покинул совет в прошлом году по настоянию других директоров.

Таким образом, впервые за двадцать лет СЕО Microsoft будет одновременно председателем её правления — Гейтс передал пост гендиректора Балмеру в 2000 году.
Источник: Александра Кукуть
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