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В Минске выставят на продажу 20 инвестиционных площадок. Некоторые из них — под строительство жилья

В столице подготовлены необходимые документы для продажи с аукциона 20 земельных участков.

Фото носит иллюстрационный характер

Торги должны состояться до конца нынешнего года. Об этом в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказал директор Минского городского центра недвижимости Станислав Котиков.

— В прошлом году инвестиционных площадок не продавали. Дело в том, что устарели градостроительные паспорта, имеющие срок годности два года. Их следовало актуализировать либо формировать по-новому. Сейчас уже подготовлены материалы по 20 участкам. Полагаю, что к концу года они будут выставлены на продажу. Их направленность разная — производственная, под строительство жилья и объектов сферы услуг, — отметил Станислав Котиков. — Эти площадки должны заинтересовать потенциальных инвесторов. Например, были у нас электронные торги, на которые выставляли участок под заведение общепита. Стартовая цена — чуть более 147 тыс. рублей. Торги шли 17 часов. В итоге площадку продали более чем за 2,1 млн рублей. Эти деньги пополнили столичный бюджет.

Всего с 2008 по 2021 год городской центр недвижимости продал 317 земельных участков на общую сумму свыше 180 млн рублей. Объем инвестиций в них составил затем около 500 млн рублей.

— Земельные участки формирует комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. Далее разрабатываются градопаспорта, в которых прописываются характеристики участков. Затем эти материалы передаются нам, и мы выставляем землю на аукцион. Кстати, с 1 января 2020-го кадастровая стоимость для торгов уменьшена в пять раз. То есть если раньше стартовая цена была 100 тыс., то сейчас — 20 тыс. Думаю, инвесторы этому только рады. Более того, если покупаешь землю с аукциона, получаешь преференции — платишь только 50% суммы, а на оставшуюся предоставляется отсрочка платежа, — уточнил Станислав Котиков.

Напомним, что из-за отсутствия аукционов по участкам под застройку жильем эксперты опасались за будущее столичных застройщиков.
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