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Около 2мл кв.м электродомов хотят построить в Беларуси за пять лет

В Беларуси за пятилетку планируется построить более 2 млн кв.м. новых электродомов. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

Фото носит иллюстративный характер

— За эту пятилетку планируется ввести чуть более 2 млн кв. м нового жилья, которое будет работать, как мы говорим, на электротяге. Чтобы обеспечить это задание, с каждым облисполкомом проработаны соответствующие программы, — сказал Михаил Михадюк, передает БЕЛТА.

Также есть программа по переводу частных домов на электричество для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Чаще всего расположены они в сельской местности.

— Сегодня из 53 тыс. подобных заявок удовлетворили около 80%, прежде всего там, где есть техническая возможность и где реконструированы сети. Сейчас в стране в год реконструируется примерно 1,7 тыс. км электросетей. Со следующего года планируем увеличить объем до 2,7 тыс. км, чтобы наиболее полно удовлетворять эти заявки, — подчеркнул замминистра.

Он обратил внимание, что прорабатывается решение, чтобы желающие побыстрее перевести дом полностью на электричество могли за свой счет реконструировать сети под новые нормативы.

Сегодня в Гродно проходит республиканский семинар по комплексной застройке районов индивидуального жилищного строительства, а также строительству жилых домов с использованием электрической энергии на отопление, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Электрификация домов для этих целей разделена на несколько направлений. Одной из них — новое строительство.

Участие в семинаре принял заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, руководители профильных министерств и ведомств, представители облисполкомов, руководители строительных предприятий страны. Во время семинара они ознакомились с комплексной застройкой квартала блокированных жилых электродомов в городе-спутнике Скиделе и агрогородке Луцковляны, изучили архитектурную концепцию и застройку новых жилых кварталов в Гродно, а также энергоэффективные технологии, использовавшиеся при возведении 120-квартирного жилого дома по ул. Дзержинского в областном центре. Завершился республиканский семинар пленарным заседанием в ОАО «Гродножилстрой»
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