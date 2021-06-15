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«Пузырь всех времён и всего». Майкл Бьюрри снова предупредил рынки об опасности

Майкл Бьюрри — прототип одного из главных героев фильма «Игра на понижение», предвидевший ипотечный кризис в США — считает, что надувшийся на рынке пузырь обрёл масштабы, каких ещё не знала история.


«Меня часто спрашивают, что происходит на рынках. Всё просто. Везде — крупнейший спекулятивный пузырь всех времён. Только в сто раз хуже», — написал Бьюрри в своём Twitter-аккаунте.

People always ask me what is going on in the markets. It is simple. Greatest Speculative Bubble of All Time in All Things. By two orders of magnitude. #FlyingPigs360

— Cassandra (@michaeljburry) June 15, 2021
Пост подкреплён хештегом #FlyingPigs360. Как отмечает Markets Insider, это намёк на жадность инвесторов, которые в погоне за сумасшедшей прибылью отчаянно спекулируют и не задумываются о рисках — и которым в конечном итоге придётся за это поплатиться.

Ранее основатель инвестфонда Scion Asset Management зашортил акции Tesla на $534 млн, а также выразил озабоченность ситуацией вокруг GameStop, биткоина и шуточной криптовалюты Dogecoin, Robinhood и компаний-пустышек (SPAC). К слову, в 2019 году он выкупил долю акций GameStop и помогал её возрождению.

Также инвестор сравнивал ажиотаж вокруг биткоина, электрокаров и мемных акций с пузырём доткомов и на рынке недвижимости в 2000-х, а в начале года говорил, что фондовый рынок «ходит по острию ножа».

Бьюрри не раз жаловался, что к его прогнозам не прислушиваются. Это отражает его ник в Twitter: Кассандра — имя богини в древнегреческой мифологии, которая обладала даром предсказания, но которой никто не верил.
Источник: Александра Кукуть
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