Всемирный банк отказался помочь Сальвадору с внедрением биткоина
Сальвадор — первая страна, где биткоину дали статус обычных денег — попросил Всемирный банк поддержать свою инициативу.
Но очень быстро получил отказ международной организации, которая сослалась на вред майнинга для окружающей среды и непрозрачности крипты, пишет dev.by со ссылкой на Markets Insider.
Сальвадор просит Всемирный банк помочь внедрить биткоин. Тот не хочет
Законопроект, разрешающий проводить любые транзакции в биткоине, парламент страны принял на прошлой неделе. В среду министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя сообщил, что во Всемирный банк обратились за технической помощью в реализации проекта.
Представители банка подтвердили изданию, что получили такой запрос: «Правительство Сальвадора действительно обращалось к нам за помощью с введением биткоина, однако Всемирный банк не может оказать такую поддержку ввиду его неэкологичности и проблем с прозрачностью».
Как пишет MI, Всемирный банк предоставляет финансовую и экономическую помощь развивающимся странам. И наряду со многими другими организациями, центробанками и правительствами планеты он не только не одобряет добычу криптовалют из-за негативного влияния на природу, но и опасается, что они могут превратиться в инструмент для отмывания денег и незаконной торговли наркотиками.
Скептически отнёсся к такому шагу сальвадорских властей и Международный валютный фонд — там считают, что это вызывает юридические и экономические вопросы. Также в МВФ подчеркнули риски и необходимость эффективного регулирования криптоактивов.
Оставить комментарий
Vk
Telegram
Текст: Александра Кукуть
Фото: Reuters
Источник: Markets Insiderби
Теги: биткоин, криптовалюты, Сальвадор
18:46 17/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение