«Неслыханная сделка». Wargaming выкупила 76 квартир в Вильнюсе

Фото: Irytas.lt





«Неслыханная сделка в Вильнюсе: небоскрёб заполнят белорусы», — с таким заголовком вышел материал в литовском издании Irytas.lt.





По оценкам экспертов, пишет dev.by, сумма сделки может достигать 20 млн евро. Однако владелец ЖК, глава компании-застройщика Irec Baltic Саулюс Кульвиетис не слишком доволен.









«По количеству проданных квартир это действительно крупная сделка, но не по цене», — говорит он.





Irytas.lt пишет также о том, что 29-этажный Tower — долгострой, его первое название — Arfa. Десятилетие небоскрёб стоял пустым, и только пару лет назад, после передачи новому застройщику, стройку завершили. Качество строительства в ЖК в своё время активно критиковали: говорили о том, что фундамент подтапливает, стены трескаются, здание, мол, проще снести и построить заново.





«Почему были такие заявления? Чтобы снизить цену», — комментирует критику Кульвиетис.





Из выкупленных квартир белорусы смогут легко добраться до своих рабочих мест, отмечает литовское издание. БЦ Quadrum, в котором Wargaming занимает пять этажей площадью почти 5 тысяч кв.м, находится неподалёку, тоже на проспекте Конституции.





Вильнюсский офис Wargaming был открыт в апреле, его возглавил бывший генеральный директор агентства «Invest Lithuania» Мантас Катинас. Корпорация планирует поэтапно, в течение 3-4 лет, создать в Вильнюсе до 400 новых рабочих мест.



