В минэкономики Беларуси заявляют о все более ускоряющемся росте отечественной экономики. Однако у экспертов есть вопросы к тому, как долго такой рост может продолжаться.





Что говорят в Минэкономики

Как заявил замглавы Минэкономики Дмитрий Ярошевич, экономика Беларуси растет, и более того, этот рост ускоряется.





«По итогам пяти месяцев ВВП увеличился на 3,1%. Причем это качественный рост, обеспеченный на сбалансированной основе. Восстановление затронуло практически все отрасли. Уже сейчас порядка 2/3 экономики находятся в зоне роста. Главный драйвер — промышленность: увеличение более чем 11%. Что важно, рост в промышленности обеспечивается не пополнением складов. Запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне с 2013 года», — сказал он.





По словам замминистра, предпосылкой для высокой динамики в промышленности стал восстанавливающийся спрос на внешних рынках. За четыре месяца поставки выросли более чем на треть. Дополнительно получено около $3 млрд экспортной выручки, причем по всем группам товаров.





«То есть это не только нефтепереработка и калий. Востребованы на внешних рынках наши грузовики, сельхозтехника, легковые автомобили, продукты питания и многое другое. Мы не только сохранили устойчивость во внешнем секторе, но и еще больше закрепили свои позиции.





Внешнеторговое сальдо в 2,5 раза превышает аналогичный уровень прошлого года. Причем торговля идет, как говорится, за «живые» деньги. При росте экспорта товаров, повторюсь, на 35,3% задолженность по расчетам от наших внешнеторговых партнеров выросла только на 13,6%», — заявил Дмитрий Ярошевич.





«Преодолели спад»

Он также подчеркнул, что положительные тенденции отмечаются не только в промышленности. Так, по его словам, увеличивается оптовая торговля и грузоперевозки, устойчивый рост демонстрирует сектор IT.





«Практически вышли на объемы прошлого года и в сельском хозяйстве. Не хватило 0,3 процентного пункта до 100%. Также оживает сфера услуг, заработал общепит, гостиничный и санаторный бизнес. Преодолели спад в розничной торговле. Потребительский спрос поддержан ростом заработных плат и доходов населения», — пояснил замминистра.





По словам замминистра, экономический рост позволяет выполнять социальные обязательства государства и повышать благосостояние населения.





В целом прав, но…

Лев Львовский в комментарии Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC)в комментарии Telegraf.by отметил, что «в целом Ярошевич во всём прав, рост идет».





«Отчасти это из-за низкой базы прошлого года, но и настоящий рост тоже есть. Он в основном идёт из-за небывалого роста экспорта, то есть обусловлен внешними факторами. С внутренними факторами все несколько печальней — конъюнктура плохая, ожидания предприятий и населения негативные, внутренний спрос медленно, но падает. Так что, нам действительно очень повезло с внешними рынками. Вопрос только, насколько это устойчивый рост», — заявил экономист.





Он отметил, что «такой всплеск спроса со стороны экспорта может и закончится сам по себе». Кроме того, по его словам, «эта область экономики наиболее подвержена санкциям».





«Пока что ЕС и США не вводили секторальных санкций в отношении РБ, но учитывая отсутствие диалога и взаимопонимания и присутствие таких эпизодов, как угон самолёта, продолжение старых политических уголовных дел и открытие новых, вероятность масштабных санкций всё ещё висит над страной», — подчеркнул Лев Львовский.





Он отметил, что в 2020 году лидировали по пополнению бюджета полезные ископаемые, сигареты и алкоголь. «То есть отрасли, где спрос или внешний или неэластичный — людям сложно бросить пить и курить. На эти отрасли действительно слабо или почти не влияет ни экономические институты, ни внутренняя конъюнктура, ни инвестклимат», — подчеркнул экономист.





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Так что, задается вопросом Лев Львовский, хотя Дмитрий Ярошевич и прав, но что «мы будем делать, когда этот бум спроса на наш экспорт закончится или если введут секторальные санкции?»





«Говорить не о чем»

Комментируя заявления замминистра об оживлении гостиничного бизнеса в условиях закрытых границ, Лев Львовский отметил, что «насчёт гостиниц говорить не о чем — но это не только у нас, а почти повсюду — ковид ещё нигде не победили до конца».





«Насчёт более общей картины, куда входят ещё и авиаперевозки — тут понятно, что кейс Ryanair если не убьет эту отрасль, то очень сильно повредит. Сейчас у них есть несколько планов, но все не очень. Во-первых, объяснить Европе, что «Белавиа» не виновата, что даст возможность ей летать по миру. Но пока это выглядит сомнительно. Во-вторых, сделать больший упор на российские перевозки. Это, возможно, позволит ужаться и выжить, но в полной мере компенсировать потери, конечно, не сможет. И в-третьих, пойти на уступки России и начать летать в Крым. Это, вообще, сделает «Белавиа» мелким внутрироссийским оператором, так как отрежет вообще всё остальное — не даром даже «Аэрофлот» в Крым не летает», — считает экономист.





Признал экономист и рост в сфере ИТ. Однако, по словам Льва Львовского, масштабы этого роста существенно меньше, чем раньше.





«Понятно, что все айтишники не уедут, но и былыми темпами ПВТ расти уже не будет. Стало понятно, что они больше не любимчики и не неприкасаемые (повышение налога, дело TUT.by, недавние заявления Лукашенко). Так что, ИТ не исчезнет и даже, вероятно, продолжит рост, просто эти темпы роста сильно сократятся», — полагает экономист.