+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В 2021 году белорусский лес дает суперприбыль

Флагманы лесного хозяйства Беларуси отчитались о небывалой рентабельности.

Вanki24 посмотрели, сколько денег это приносит в «зеленую» отрасль. 

В текущем году крупные и средние предприятия в сфере лесоводства и лесозаготовок показывают огромный рост финансовых показателей. Это происходит из-за удорожания продукции из дерева на мировом рынке при ограниченном предложении и растущем спросе. 

Так, выручка флагманов лесной отрасли за 4 месяца подскочила на 55,4% к 2020 году. Для сравнения: средний показатель прироста по всему реальному сектору составил +23,6%. Размер выручки флагманов лесоводства и лесозаготовок достиг 749,8 млн BYN. 

На летние месяцы обычно приходится некоторое увеличение объемов вырубки спелого леса. Поэтому к концу августа выручка вполне может превысить 1,5 млрд BYN. 

Себестоимость произведенной продукции в отрасли выросла к прошлому году на 28%, то есть отставание от темпов роста выручки было почти двукратным. Это отставание обеспечило стремительный рост прибыли от реализации — в 2,9 раза к 2020 году. В пересчете на деньги прибыль по отрасли составила 202,9 млн BYN. 

Чтобы адекватно сравнивать разные отрасли и предприятия, имеет смысл перейти с абсолютных показателей на относительные. К таким относительным показателям относится рентабельность продаж. 

Рентабельность продаж — это соотношение прибыли от реализации и выручки за определенный период времени. Как правило, чем выше рентабельность, тем эффективнее работает бизнес. 

В 2021 году средняя рентабельность в сфере лесоводства и лесозаготовок составила 27,1%. По сравнению с 2020 годом она выросла практически вдвое — с 14,3%. 

Перефразируем: если и раньше лесное хозяйство было выгодным занятием, то теперь это просто золотая жила. В 2021-м по уровню рентабельности с белорусским лесом может посоперничать разве что сектор финансов и страхования. 

Да и то отставание лесного хозяйства некритичное — 27,8% против упомянутых выше 27,1%. Таким образом, в текущем году лесоводство и лесозаготовки сместили с пьедестала прежнего лидера — фармацевтическую отрасль. 

Острота проблемы для населения чувствуется уже не так сильно, рентабельность фармацевтики стала возвращаться к привычным значениям. 

В 2021 году в лесоводстве и лесозаготовках мало убыточных и низкорентабельных предприятий: их доля упала до 4,5%. Зато вырос удельный вес компаний с рентабельностью от 20% и выше: в 2021-м он достиг 75,9%. 

Флагманы с рентабельностью от 30% и выше составили в отрасли больше трети — 35,7% (лучший показатель в белорусской экономике).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]