Что будет с ценами и ЗВР?

Михаил Грачев. Напомним, что по данным Нацбанка, в мае годовой прирост потребительских цен составил 9,4%. А относительно апреля 2021 года потребительские цены в мае выросли на 0,6%. Что будет во второй половине года со ставкой рефинансирования и золотовалютными резервами? Об этом в комментарии Myfin.by свое мнение высказал финансовый консультант





Об инфляции

– Наверное, это будет слабым утешением для белорусского потребителя, но надо сказать, что майские показатели инфляции практически во всех странах вышли достаточно неожиданными. Майский показатель в Беларуси по инфляции в годовом выражении составил 9,4% при предыдущем показателе 8,6%. Можно отметить, что инфляция выросла во всем мире, в том числе в США и России.





При этом в США рост инфляции это ожидаемый и желанный фактор. Потому что их Федеральная резервная система как регулятор целенаправленно производит накачку экономики свободными денежными средствами. И, разгоняя инфляцию, они таким образом ускоряют экономический рост.





В России темп роста инфляции не так сильно сказывается, потому что у них наблюдается рост доходов населения и потребительских настроений как таковых. Например, очень существенно вырос спрос на автомобили, на недвижимость. Низкие процентные ставки по жилищной ипотеке. Рынок оживает именно за счет роста потребления.





У нас, к сожалению, потребительские цены растут при сокращении потребления как такового. Этот фактор и является самым неприятным для белорусского потребителя. С чем связан разгон инфляции в первой половине года? Как всегда, есть внутренние и внешние факторы.





Внешний фактор - общий разгон инфляции, рост цен во всем мире на продовольствие и непродовольственные товары, на услуги. Существенно выросли цены на перевозки – и пассажирские, и грузовые и так далее. Все эти факторы понемногу добавляют каких-то долей процентов в рост потребительской корзины.





А внутренний фактор связан с движением доходов и тем, что на общем фоне у нас растут цены на внутреннем рынке. Как мы видим из статистики Нацбанка, которая на днях была опубликована, свой вклад в прирост инфляции внесли рост базовой инфляции, цен на сезонную плодоовощную продукцию и рост административно регулируемых тарифов, в том числе повышение стоимости ЖКУ.





Вот и цены на автомобильное топливо растут по копеечке и с начала года этот рост скоро дойдет и до 20 копеек. Все эти мелочи складываются и закладывается в цену конечного продукта.





То есть, рост цен, который мы имеем, основан на внешних причинах – рост потребительских цен во всем мире – и внутренних факторах – это рост отдельных позиций. И как результат – вся потребительская корзина подорожала.





О ставке рефинансирования

В первую очередь это приведет к тому, что Национальный банк скорее всего все-таки поднимет ставку рефинансирования. С большой долей вероятности это должно произойти на ближайшем заседании правления.





На прошлой неделе Центральный банк России поднял ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,50%. Наш Нацбанк вынужден будет пойти по тому же пути. Вероятность этого очень высокая. Приведет это к тому, что вырастут ставки по кредитам и реальный сектор будет испытывать больше давления. Пока не видно точек роста для потребительского сектора.





Денежные средства станут еще более дорогими. Широкая денежная масса Нацбанком тоже жестко регулируется. Она не растет с начала года, более того она сокращается. Соответственно, у предприятий реального сектора не будет возможностей увеличивать заработную плату, то есть стимулировать рост потребления. Единственный выход из этой ситуации либо зарабатывать больше, либо тратить все что есть.





О ЗВР

Мы видим укрепление курса национальной валюты на внутреннем рынке. Связано это в том числе с тем, что предприятия реального сектора увеличивают объем продаж валюты. Неудивительно будет, если по итогам июня золотовалютные резервы Нацбанка вырастут еще больше и перепрыгнут отметку в 8 млрд долларов.





Безусловно, Нацбанк в этой ситуации является выгодополучателем. Он формирует резервы за счет предложения на внутреннем рынке. Цена доллара относительно низкая с начала года – доллар подешевел на 3,58% (на 16 июня). Это великолепный показатель. На самом деле такого давно не было и Нацбанку грех не воспользоваться этой возможностью.









По всей видимости, ситуация в ближайшие два месяца сохранится именно в таком ключе. Может быть, как вариант, все-таки текущая инфляция остановится, не перепрыгнув двузначной отметки. Курс белорусского рубля в силу этих всех обстоятельств, при повышении ставки, будет укрепляться.





А потребление, к сожалению, не будет расти до тех пор, пока не будет роста доходов потребителей. Это возможно, если будут увеличиваться зарплаты – опять же не за счет каких-то «вливаний» или чего-то еще, а за счет роста производительности.