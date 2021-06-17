+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Теперь и в Бресткой области: там начнут с 1 июля брать плату за наземный выезд из Беларуси

С 1 июля брать плату за выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска начнут и в Брестской области. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депуатов. Решение было принято еще в конце мая, однако опубликовано на Национальном правовом портале 17 июня.

Местный сбор будет уплачиваться с транспортного средства (неважно, сколько человек в нем находится) при пересечение границы в наземном пункте пропуска. Размер платежа — одна базовая величина (в настоящее время 29 рублей).

Решение предусматривает ряд ситуаций, когда за пересечение границы можно будет не платить. По решению брестских властей от уплаты сбора, в частности, освобождаются:

граждане, которые выезжают из Беларуси после похорон близких родственников (но нужно иметь подтверждающие документы);
иностранцы, которые едут домой после отдыха и оздоровления в санаториях;
иностранцы  с выраженными затруднениями физической активности 75–100 процентов;
иностранцы, которые выезжают на основании решения о депортации;
иностранные гости "Славянского базара в Витебске" (при выезде нужно будет показать билеты на мероприятия).
Согласно опубликованному документу, решение о взымании сбора "вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования", то есть с 1 июля. Пока предполагается, что действовать такой порядок будет до 1 января 2023 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]