Местный сбор будет уплачиваться с транспортного средства (неважно, сколько человек в нем находится) при пересечение границы в наземном пункте пропуска. Размер платежа — одна базовая величина (в настоящее время 29 рублей).





Решение предусматривает ряд ситуаций, когда за пересечение границы можно будет не платить. По решению брестских властей от уплаты сбора, в частности, освобождаются:





граждане, которые выезжают из Беларуси после похорон близких родственников (но нужно иметь подтверждающие документы);

иностранцы, которые едут домой после отдыха и оздоровления в санаториях;

иностранцы с выраженными затруднениями физической активности 75–100 процентов;

иностранцы, которые выезжают на основании решения о депортации;

иностранные гости "Славянского базара в Витебске" (при выезде нужно будет показать билеты на мероприятия).

Согласно опубликованному документу, решение о взымании сбора "вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования", то есть с 1 июля. Пока предполагается, что действовать такой порядок будет до 1 января 2023 года.







