Теперь и в Бресткой области: там начнут с 1 июля брать плату за наземный выезд из Беларуси
С 1 июля брать плату за выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска начнут и в Брестской области. Это предусмотрено решением Брестского областного совета депуатов. Решение было принято еще в конце мая, однако опубликовано на Национальном правовом портале 17 июня.
Местный сбор будет уплачиваться с транспортного средства (неважно, сколько человек в нем находится) при пересечение границы в наземном пункте пропуска. Размер платежа — одна базовая величина (в настоящее время 29 рублей).
Решение предусматривает ряд ситуаций, когда за пересечение границы можно будет не платить. По решению брестских властей от уплаты сбора, в частности, освобождаются:
граждане, которые выезжают из Беларуси после похорон близких родственников (но нужно иметь подтверждающие документы);
иностранцы, которые едут домой после отдыха и оздоровления в санаториях;
иностранцы с выраженными затруднениями физической активности 75–100 процентов;
иностранцы, которые выезжают на основании решения о депортации;
иностранные гости "Славянского базара в Витебске" (при выезде нужно будет показать билеты на мероприятия).
Согласно опубликованному документу, решение о взымании сбора "вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования", то есть с 1 июля. Пока предполагается, что действовать такой порядок будет до 1 января 2023 года.
09:44 17/06/2021
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