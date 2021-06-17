+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Виктор Ющенко возглавил набсовет международной платежной системы LEO

Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO.


Набсовет будет курировать главные направления работы МПС LEO, консультируя основных участников и сопровождая ее дальнейшее масштабирование.

В мае 2019 года внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. В марте 2021 года  LEO была внесена Нацбанком Украины в категорию важных платежных систем в Украине. Система входит в топ-5 лидеров рынка денежных переводов и на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений, пишет сайт Liga.net.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]