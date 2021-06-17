Виктор Ющенко возглавил набсовет международной платежной системы LEO
Третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил наблюдательный совет международной платежной системы LEO.
Набсовет будет курировать главные направления работы МПС LEO, консультируя основных участников и сопровождая ее дальнейшее масштабирование.
В мае 2019 года внутригосударственная платежная система LEO получила новый статус международной платежной системы. В марте 2021 года LEO была внесена Нацбанком Украины в категорию важных платежных систем в Украине. Система входит в топ-5 лидеров рынка денежных переводов и на данный момент насчитывает 23 участника, среди которых четыре коммерческих банка (IBOX Bank, ComInBank, Sky Bank и Concord Bank), а также 19 небанковских финансовых учреждений, пишет сайт Liga.net.
09:22 17/06/2021
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