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На фоне "около нуля"? Минский автомобильный завод увеличил продажи в России на 96%

Продажи грузовиков Минского автомобильного завода в Российской Федерации в мае текущего года выросли на 96 %. Всего было зарегистрировано 408 машин белорусской марки, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Автостат».


Эксперты предполагают, что рост продаж связан с пиком падения активности покупателей в апреле и мае 2020 г. на фоне первой волны пандемии коронавируса.

В целом российский рынок грузовиков в мае составил 7,5 тыс. машин. Он вырос на 70 % по сравнению с маем прошлого года. Лидирующие позиции по-прежнему занимает КамАЗ. Он нарастил продажи на 25 % — до 2,5 тыс. единиц. Число регистраций новых Scania увеличилось почти в 5 раз — до 795 единиц, ГАЗ увеличил сбыт на 59 % до — 751 единицы.

МАЗ стал четвертым по итогам мая. Также в пятерку лидеров попал Mercedes, увеличивший продажи в 2,2 раза — до 405 единиц. 
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