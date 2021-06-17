



Эксперты предполагают, что рост продаж связан с пиком падения активности покупателей в апреле и мае 2020 г. на фоне первой волны пандемии коронавируса.





В целом российский рынок грузовиков в мае составил 7,5 тыс. машин. Он вырос на 70 % по сравнению с маем прошлого года. Лидирующие позиции по-прежнему занимает КамАЗ. Он нарастил продажи на 25 % — до 2,5 тыс. единиц. Число регистраций новых Scania увеличилось почти в 5 раз — до 795 единиц, ГАЗ увеличил сбыт на 59 % до — 751 единицы.





МАЗ стал четвертым по итогам мая. Также в пятерку лидеров попал Mercedes, увеличивший продажи в 2,2 раза — до 405 единиц.



