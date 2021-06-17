Как кризис в Беларуси повлиял на ее отношения со странами Балтии

Как отметил на конференции «Беларусь и страны Балтии: последствия затяжного политического кризиса» белорусский экс-дипломат Павел Слюнькин (ECFR), Литва в последние годы уже находилась в лайт-версии нынешнего состояния отношений с Беларусью, пишет Ежедневник.





Что касаемо Латвии, то политический кризис в Беларуси поспособствовал тому, что политика Латвии развернулась на 180 градусов.





«С Эстонией ситуация отличается, так как между Беларусью и ей нет общей границы, и не было никогда глубоких экономических отношений и до нынешнего кризиса», - рассказал эксперт.





Экс-дипломат отметил, что первая реакция балтийских стран на белорусский политический кризис в августе была схожей. Изначально власти этих стран только призывали к выпуску политзаключенных, остановке репрессий и началу диалога с обществом. Тогда совсем не велось речи о непризнании Лукашенко.





«Но дальнейшее развитие событий в Беларуси привело к тому, что акцент и выбор данными странами был сделан в пользу санкций. И теперь логика отношений между Беларусью и балтийскими странами развивается в таком русле», – рассказал он.





Главным последствием кризиса отношений для балтийских стран с точки зрения военно-политического измерения стало углубление зависимости Беларуси от России, уверен Слюнькин.





«Надо сказать, что для Литвы в принципе углубление зависимости Беларуси от России всегда рассматривалась как экзистенциональная угроза, а с углублением кризиса данная ситуация будет только усугубляться», – отметил экс-дипломат.

Что с экономикой?

«Если говорить о последствиях для экономики, то главным ударом по экономическим отношениям, в первую очередь для Литвы, стала приостановка транзита белорусских нефтепродуктов через Клайпедский порт», - рассказал эксперт.





По словам Павла Слюнькина, несмотря на заявления белорусских властей, что это станет ударом для порта Литвы, это угроза оказалось немного преувеличенной. Поскольку главным грузом, который Беларусь экспортирует через Литву, являются калийные удобрения. И они как раз не были затронуты.





«Нефтепродукты хоть и составляли достаточно большую часть транзитного груза, но их уход из Клайпедского порта не обанкротил ни отрасль, ни сам порт», - сказал эксперт.





Он сослался на ряд опрошенных литовских экспертов, которые сказали, что к новой ситуации руководству порту удастся адаптироваться. К тому же, как показали данные последней статистики, объем перевалки через Клайпедский порт только вырос.





«Между тем, такое условное наказание за политическую позицию было адресовано только Литве. Белорусские грузы продолжают поступать до сих пор в порты Латвии и Эстонии. Я бы это назвал домокловым мечом над странами, который должен влиять в том числе и на их политическую позицию, если им не захочется оказаться на месте Литвы», – сказал Павел Слюнькин.

Латвия и Беларусь

Как считает эксперт, Латвия в целом продемонстрировала серьезный прагматизм в части экономических отношений.





«Есть неподтвержденная информация, что именно руководство Латвии исключила фамилию одного из бизнесменов из санкционных списков, которые имеют интересы в ее стране. Также в ходе одного из визитов Светлана Тихановская предложила целый план того, как экономически Латвия может повлиять на белорусские власти. И ни одно из этих предложений принято не было», - рассказал Павел Слюнькин.





При этом важно, обратил внимание экс-дипломат, что после углубления кризиса власти Латвии все же поменяли свою позицию насчет покупки электроэнергии с БелАЭС: они отказались.





Между тем, еще одним последствием кризиса белорусско-балтийских отношений эксперт назвал приостановку выделения средств в рамках Программы трансграничного сотрудничества.





Касаясь иных сфер, Слюнькин напомнил про ситуацию вокруг санатория «Беларусь», который находится в Друскининкае.





По его словам, владелец санатория попал под санкции, его счета были заблокированы. Как следствие, литовский бюджет потерял налоговые поступления, сотни жителей региона оказались без заработка, руководство региона потеряло крупного работодателя, а десятки тысяч детей потеряли возможность там лечиться.





Приехали айтишники





Но есть и позитивные последствия, обратил внимание экс-дипломат.





«Если все, о чем говорилось выше, это негативные последствия, то ИТ-сфера – это, что балтийским странам получилось приобрести» – обратил внимание Павел Слюнькин.





По статистике, которую приводил портал dev.by, белорусские ит-компании релоцировались в Польшу, Украину и Литву. В последней открыли свои офисы такие гиганты как Wargaming и EPAM.





«Такие процессы приносят одни плюсы для стран, куда переезжают ит-компании, так как переезжают высококвалифицированные и высокооплачиваемые кадры. Также приход таких компаний повышает рейтинг привлекательности Литвы в высококонкурентном и высокотехнологичном бизнесе», – заключил эксперт.



