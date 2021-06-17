Премьер-министры Беларуси и России обсудили подготовку союзных программ
Состоялся телефонный разговор премьера-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, они обсуждали в том числе подготовку союзных программ, сообщила пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева.
"Главы правительств обсудили ход подготовки союзных программ, отметили конструктивное и результативное взаимодействие министерств и ведомств обеих стран по согласованию остающихся вопросов, договорились о дальнейшей координации действий", - проинформировала Исаева.
Также был обсужден ряд конкретных вопросов торгово-экономического взаимодействия в области энергетики и сельского хозяйства.
На сайте правительства РФ указано, что главы правительств обсудили "актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в энергетической и сельскохозяйственной областях", а особое внимание было уделено "дальнейшим шагам по углублению интеграции в Союзном государстве", пишет smartpress.by
07:59 17/06/2021
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