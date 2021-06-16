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Стало известно, что завод «Визас» ликвидируют, решение об этом приняли накануне визита в Витебскую область Лукашенко

Принято решение о ликвидации ОАО «Завод «ВИЗАС», это предприятие выпустило свои первые станки в победном мае 1945 года.

Фото Сергея Серебро

В прошлом году акционерное общество пытались обанкротить, однако 2 февраля 2021 года экономический суд Витебской области не нашел оснований для начала процедуры банкротства.

Одной из возможных причин таких действий, пишут ННВ, вероятно, являлось то, что завод, не выполнив в срок заказ российского предприятия, должен был вернуть заказчику более 11 миллионов российских рублей.

3 июня было объявлено о внеочередном собрании акционеров, повесткой которого стал вопрос о ликвидации предприятия. Собрание прошло 10 июня, незадолго до визита Александра Лукашенко в Витебскую область.

И вот на Едином портале финансового рынка опубликована информация, что на этом собрании было принято решение ликвидировать ОАО «Завод «ВИЗАС». Почти 99% этого предприятия принадлежит государству.

Как стало известно «ННВ», на собрании акционеров ликвидатором ОАО назначили Михаила Ивченко, именно он завершал банкротство другого крупного витебского предприятия — ОАО «КИМ», сменив попавшего под суд Павла Зайца.

2020 год завод «ВИЗАС» завершил с чистым убытком в 764 000 рублей. Базовый убыток на каждую акцию общества составил 2 рубля.

Это предприятие создали в Витебске в начале 1945 года: в наш город был перевезены из Белорецка оборудование завода, эвакуированного в начале войны из подмосковного Клина. Витебский завод заточных станков первую партию станков выпустил в мае 1945 года. Первый корпус завода построили на месте снесенного в 1930-е годы Свято-Успенского собора.

В начале 1991 года завод был преобразован в арендное предприятие. Позже он стал открытым акционерным обществом. В прошлом году на заводе трудился 181 человек. Бывший генеральный директор завода в марте 2020 года за коррупцию был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.
Источник: Сяржук Серабро
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