



Sputnik узнал у экспертов, в связи с чем российский газовый концерн принял данное решение, а также что ждет Беларусь в результате таких серьезных потерь транзитных объемов.





Что случилось?





В преддверии годового собрания акционеров "Газпрома" (состоится 25 июня) в сети был опубликован контракт российской компании с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на транзит газа в Европу в 2021 году.





Согласно документу, задание для белорусской "дочки" "Газпрома" на транспортировку газа на 2021 год в Западную Европу составляет 29,574 млрд кубометров: I квартал - 9,626 млрд, II квартал - 9,183 млрд; III квартал - 8,842 млрд, IV квартал - 1,923 млрд.





Так, транзит по газопроводу "Ямал – Европа" (проектная мощность - 32,9 млрд кубометров в год) сократится почти на 80%.





В чем причина?





Главной причиной снижения транзита газа через территорию Беларуси опрошенные Sputnik эксперты называют скорый ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". По новому газопроводу, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию, Москве транспортировать газ выгоднее, нежели через страны-транзитеры.





"Северный поток-2" - это самая современная и технологичная труба. Там самые современные технологии, самые современные компрессорные станции. Она создает прямую магистраль от новых ямальских месторождений "Газпрома" к потребителям в Германии. Поэтому вполне логично, что ее будут полностью загружать, тем более что она уже в чистом виде принадлежит "Газпрому". Чем быстрее она окупится, тем для российского газового концерна лучше", - рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.





Насколько это серьезно для Беларуси?

Однако открытым остается вопрос: почему "Газпром" решил снизить транзит через территорию Беларуси, а не Украины? Дело в том, объясняет Станислав Митрахович, что по состоянию на сегодня у "Газпрома" с "Оператором ГТС Украины" заключен пятилетний контракт (до конца 2024 года, - Sputnik) по принципу "качай или плати" - то есть, российская компания изначально зарезервировала определенные мощности, и если она снизит транзит через Украину, то все равно будет должна оплатить законтрактованные объемы.





"Если Украина по истечении действующего контракта предложит выгодные условия для России, то, возможно, часть транзита через нее и сохранится. Тем более, что через Украину удобно доставлять газ в Молдову, в Словакию. Если же Украина к концу 2024 года ничего адекватного России не предложит, то возможно и полное прекращение транзита газа. Тогда транзит через Беларусь и Польшу останется востребованным", - рассказал Станислав Митрахович.





С ним соглашается и директор Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Воробьев. По его словам, после введения в эксплуатацию "Турецкого потока" и "Северного потока-2" именно газопровод "Ямал-Европа" (а не те, что идут через территорию Украины) станет резервным для транспортировки газа из России на Запад.





"Прежние объемы вернутся на "Ямал-Европа", например, в случае аварии на "Северном потоке-2", чего никак нельзя исключить. А без этого Беларусь будет играть роль резервного маршрута. К тому же Балтийское море – мелкое, средняя глубина 51 метр, что доступно для водолазов. Не хочется думать, но с ростом напряженности в мире диверсии на 100% исключить нельзя", - говорит Воробьев.





Также, по словам Станислава Митраховича, газопровод через Беларусь может стать балансирующим направлением, которое в большей или меньшей степени будет заполняться от обстоятельств, а также станет страховкой при форс-мажорах (например, при ремонте основных трубопроводов).





"Возвращение прежних объемов транзита будет зависеть еще и оттого, как будет развиваться ситуация с потреблением газа в Европе. Если там продолжит расти потребление импортного газа из-за сокращения внутренней добычи – а такие планы действительно есть, в ближайшее время будет выведено из эксплуатации нидерландское месторождение Гронинген – то Европе придется покупать больше газа, в том числе российского", - рассказал Станислав Митрахович.





Соответственно, вместе с ростом спроса на российский трубопроводный газ в Европе вновь будет востребована белорусская газотранспортная система. "Никто эту трубу отключать от компрессоров и выкапывать не будет", - отметил эксперт.





По его словам, Беларусь, вероятно, продолжит получать российский газ со скидкой, несмотря на снижение транзита. "Однако это будет целиком и полностью зависеть от экономической и политической интеграции", - считает Станислав Митрахович.





Беларусь будет получать газ по сниженным ценам, поскольку это в большей степени политический вопрос, соглашается Сергей Воробьев. Однако сегодня для Беларуси такое сильное снижение транзита - это достаточно серьезная потеря, считает эксперт.





"В документе "Газпрома" говорится, что расчетная стоимость услуг по транспортировке через Беларусь в этом году составит ориентировочно $285 млн. Сокращение транзита почти в четыре раза будет заметной потерей для бюджета республики. Для сравнения: доходы Беларуси от транзита российской нефти составляют порядка $180 млн", - резюмировал Сергей Воробьев.















