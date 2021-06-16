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Председатель правления Приорбанка намерен выкупить часть акций

По данным Office Life, председатель правления Приорбанка Сергей Костюченко намерен выкупить часть акций банка, в котором работает. Речь идет о микропакете в размере около 0,0065%, а точнее, о 8 тыс. непривилегированных акций. Костюченко готов заплатить за них до 44,8 тыс. рублей. Сделку планируют осуществить через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 1 по 23 июля. Брокер — Франсабанк.


По состоянию на осень 2019 года председатель правления владел 0,0062% (около 7,6 тыс. простых акций). То есть сейчас его пакет может составить 0,0127%. Что касается дивидендов, то по итогам 2020 года заявлялось, что они будут по привилегированным акциям. До этого в 2019 году на простые акции решили начислить по 38 копеек. Значит, Костюченко тогда должен был получить более 2,8 тыс. рублей.
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