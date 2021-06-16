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Стартап Synder с беларусскими основателями привлёк $2 млн

Сервис автоматизации бухгалтерии Synder, основанный беларусами, привлёк 2 миллиона долларов.


Лид-инвестором выступил венчурный фонд TMT Investments, сообщает vc.ru. На что пойдут инвестиции, в сервисе не раскрывают.

Synder позволяет отслеживать продажи в одном месте по разным параметрам — продуктам, клиентам или географии. С помощью сервиса можно автоматизировать бухгалтерский учёт, а также связать продажи из разных источников в одну экосистему, рассказали в фонде.

Стартап поддерживает больше 20 популярных платформ электронной торговли и платёжных средств, в числе которых Amazon, Shopify, PayPal, Stripe, Square и другие. По итогам 2020 года Synder синхронизировал объем транзакций в эквиваленте один миллиард долларов.

Bulba Ventures и Civitta назвали Synder одним из самых перспективных стартапов.

Сервис Synder был основан белорусами Михаилом Астрейко и Ильей Киселем. Штаб-квартира компании располагается в Сан-Франциско. В профиле dev.by указано, что в компании работает около 60 человек, больше половины из них — в минском офисе.
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