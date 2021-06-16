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Дождались! Банкоматы уже выдают 200-рублевые купюры

Читатель рассказал, что банкомат выдал ему банкноту номиналом в 200 рублей, что его удивило. Дело в том, что после деноминации в Нацбанке поясняли: 200 и 500 рублей в банкоматы загружать не будут, их можно получить в кассах банков. Поинтересовались, как читателю удалось снять 200 рублей. — В связи с регулярно поступающими обращениями граждан о невозможности получения в кассах банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей Нацбанк в начале 2020 года рекомендовал банкам с учетом месторасположения банкомата и специфики обслуживаемых клиентов загружать банкоматы банкнотами номиналом 200 рублей, — уточнили в Нацбанке. — В свою очередь для проведения банковских операций, требующих значительного объема наличных денежных средств, банкам рекомендовано обеспечить возможность получения клиентами из касс банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей. Проще говоря, банкноты номиналом в 200 и 500 рублей могут загружать в те банкоматы, где наблюдается повышенный спрос на наличные. К примеру, в крупных торговых центрах.


Минчанину банкомат выдал банкноту номиналом в 200 рублей, что его удивило. Дело в том, что после деноминации в Нацбанке поясняли: 200 и 500 рублей в банкоматы загружать не будут, их можно получить в кассах банков. 

TUT.BY поинтересовался, как мужчине удалось снять 200 рублей.

— В связи с регулярно поступающими обращениями граждан о невозможности получения в кассах банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей Нацбанк в начале 2020 года рекомендовал банкам с учетом месторасположения банкомата и специфики обслуживаемых клиентов загружать банкоматы банкнотами номиналом 200 рублей, — пояснили в Нацбанке. — В свою очередь для проведения банковских операций, требующих значительного объема наличных денежных средств, банкам рекомендовано обеспечить возможность получения клиентами из касс банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей.

Проще говоря, банкноты номиналом в 200 и 500 рублей могут загружать в те банкоматы, где наблюдается повышенный спрос на наличные. К примеру, в крупных торговых центрах.
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