Дождались! Банкоматы уже выдают 200-рублевые купюры





Минчанину банкомат выдал банкноту номиналом в 200 рублей, что его удивило. Дело в том, что после деноминации в Нацбанке поясняли: 200 и 500 рублей в банкоматы загружать не будут, их можно получить в кассах банков.





TUT.BY п оинтересовался, как мужчине удалось снять 200 рублей.





— В связи с регулярно поступающими обращениями граждан о невозможности получения в кассах банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей Нацбанк в начале 2020 года рекомендовал банкам с учетом месторасположения банкомата и специфики обслуживаемых клиентов загружать банкоматы банкнотами номиналом 200 рублей, — пояснили в Нацбанке. — В свою очередь для проведения банковских операций, требующих значительного объема наличных денежных средств, банкам рекомендовано обеспечить возможность получения клиентами из касс банков банкнот номиналом 200 и 500 рублей.





Проще говоря, банкноты номиналом в 200 и 500 рублей могут загружать в те банкоматы, где наблюдается повышенный спрос на наличные. К примеру, в крупных торговых центрах.