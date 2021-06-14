Пузырь сдулся? Цены на пиломатериалы падают

На прошлой неделе цены в Чикаго упали на 18%, что ознаменовало сильнейшее падение наиболее активных фьючерсов за всю историю, начиная с 1986 года. Пиломатериалы рухнули почти на 40% с рекордного уровня, достигнутого 10 мая.





Судя по всему, пилорамы пытаются удовлетворить безудержный спрос на жилищное строительство в Северной Америке, который подпитывал ралли в течение нескольких месяцев, принеся некоторое облегчение рынку, который страдает от нехватки предложения и скачков цен.





По словам аналитиков, потребители отказываются покупать по завышенным ценам и ожидают дополнительных поставок, провоцируя каскадную распродажу.





«Поначалу в четверг торговля шла довольно активно, но потом стала затихать и в итоге перешла в вялую фазу, – отметил Уильям Жигер, который покупает и продает восточную ель для Sherwood Lumber в Массачусетсе. – На пилорамах много пиломатериалов и у них достаточно амбиций, чтобы их продать. Но у них нет понимания, что у потребителей отсутствует необходимость в срочной покупке».





Многие потребители покупали материалы только в случае необходимости, в целом отказываясь от покупок, отметил в пятницу аналитик CIBC Хамир Патель, ссылаясь на данные Random Lengths.





По словам Пателя, отраслевое издание сообщило о дальнейшем снижении цен на некоторые изделия из древесины, которые торгуются на спотовом рынке, отметив избыток предложения со стороны пилорам.





По данным Domain Timber Advisors LLC, дочерней компании Domain Capital Group, штат Джорджия, производство пиломатериалов в США отреагировало на рост цен, увеличив объем производства на 5% за последние 12 месяцев. При этом ожидается, что оно увеличится еще на 5% или примерно на 1 млрд досковых футов.





Компания Resolute Forest Products Inc. выделяет $50 млн на увеличение производства пиломатериалов, о чем она сообщила в четверг. Крупнейший в мире производитель древесины West Fraser Timber Co. недавно заявил о расширении мощностей на пяти американских заводах, в то время как его конкурент Canfor Corp. заявил, что вложит около $160 млн в новую пилораму в Луизиане.





Выше тренда





Тем не менее, согласно BMO Capital Markets, хотя цены на пиломатериалы, возможно, наконец-то откатятся от рекордных максимумов, не стоит ждать возвращения к докоронавирусным уровням в ближайшее время.





«„Сверхвысокие” цены не сохранятся надолго, однако сильный спрос, ограниченная реакция со стороны предложения и рост кривой стоимости говорят о том, что цены будут выше тренда, по крайней мере, в течение следующих 12-24 месяцев», - считает аналитик BMO Марк Уайлд.





В пятницу фьючерсы на пиломатериалы упали на 5.6% на Чикагской бирже до $1059,20 за 1000 досковых футов. До начала ралли в середине 2020 года фьючерсы на пиломатериалы торговались в основном в диапазоне от $200 до $600 с 1992 года.





Учитывая, что масштабное строительство домов в США, как ожидается, продлится в течение нескольких лет, цены на пиломатериалы, скорее всего, останутся выше $500 за 1000 досковых футов в течение следующих пяти-восьми лет, отметил Скотт Ривз из Domain Timber Advisors.





«Это новая реальность, – заявил Ривз в телефонном интервью. – Нас ждет устойчивый уровень спроса на жилье и новый нормальный уровень цен на пиломатериалы».