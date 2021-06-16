Нацбанк дрогнул? Беларуский рубль девальвировался ко всем валютам

Как следствие, стоимость корзины валют выросла на 0,23%. Столько же было и вчера.





Курс доллара поднялся на 0,0088 BYN до 2,4954 BYN/USD. Напомним, что за последние три дня стоимость доллара выросла на 0,0144 BYN. До этого была серия из пяти последовательных снижений на общую сумму 0,0578 BYN, которая обвалила курс доллара до минимума почти за 10 месяцев.





Евро вырос на 0,0089 BYN до 3,0262 BYN/EUR. Евро укрепляется второй день, но вчера его стоимость выросла всего на 0,0024 BYN, а до этого была впечатляющая серия из восьми снижений подряд, которая привела к суммарному падению на 0,0801 BYN до минимума за 231 день.





Курс российского рубля подрос на 0,0053 BYN до 3,4673 BYN/100 RUB до максимума за неделю.





Московская биржа

Российский рубль немного подешевел к доллару. Центробанк РФ поднял официальный курс доллара на завтра на 20 копеек до 72,0323 российских рублей, но курс доллара всё ещё очень близко к минимуму почти за 11 месяцев.





Официальный курс евро на завтра вырос всего на 14 копеек до 87,3536 российских рублей и оставил минимум за три месяца.