



Налоговые инспекции Минска рассылают субъектам хозяйствования письма-подозрения.





«В ходе анализа показателей налоговых деклараций вашей организации за 2020 год выявлен следующий признак риска сокрытия налоговой базы (фонда заработной платы) по подоходному налогу с физических лиц, наличие которого может быть следствием допущенной ошибки при заполнении налоговой отчетности либо несоблюдения норм законодательства, а именно: среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника ниже законодательно установленной минимальной величины».





Если же налоговая инспекция установит факты выплаты зарплаты «в конвертах», налоговики грозят взыскивать подоходный налог исключительно «за счет средств налогового агента».





Что это означает и к чему могут привести действия фискальных органов? Об этом «Белорусскому партизану» рассказал председатель Ассоциации малого и среднего предпринимательства» Сергей Балыкин.





- В Ассоциацию малого и среднего предпринимательства поступают обращения от субъектов хозяйствования, прежде всего от юридических лиц: они получают из налоговых инспекций письма о том, что у них выявлены некие обстоятельства, свидетельствующие о возможности выплаты зарплаты в конвертах.





По имеющимся у нас сведениям, эту акцию инициировало само министерство по налогам и сборам. Как только подняли вопрос о выплате зарплаты в конвертах, тут же субъектам хозяйствования пошли обращения.





В принципе, никаких правовых последствий подобные обращения иметь не могут, налоговые органы просто информируют субъекты хозяйствования, что подозревают их в противоправном поведении.





Но, по неофициальной информации, если предприятия не будут отвечать на такие обращения, следующим этапом будет организация проверок в отношении субъектов хозяйствования.





Понятно, что задача налоговых органов, в том числе, и упреждать нарушения налогового законодательства. С этой точки зрения ситуация вполне понятна.

Но следует также правильно понимать в связи чем многие субъекты хозяйствования приостановили или свернули свою деятельность.





Коронавирус, неблагоприятная конъюнктура рынка заставили бизнес отправить персонал в отпуска без сохранения заработной платы, резко сократить обороты, до минимума свести свою экономическую деятельность.





Если налоговые органы будут упорствовать и пытаться доить пустую корову, то, боюсь, результат для экономики будет плачевный: субъекты хозяйствования, которые еще не решили, продолжат ли они свою деятельность в дальнейшем или через какое-то время закроются, однозначно уйдут в ликвидацию.





Огромное количество ликвидируемых предприятий вызовет трудности прежде всего у самих фискальных служб: им придется проверить достаточно большое количество субъектов хозяйствования, а качественно провести массовые проверки с имеющимся на сегодняшний день персоналом просто нереально.





Мы можем столкнуться с большим количеством зависших ликвидаций. На эти грабли Республика Беларусь уже наступала в 1996-2001 годах, и, по большому счету, не может разобраться с этой проблемой до сих пор.





Понятно, что ликвидируемый субъект хозяйствования уже никогда не возобновит свою деятельность.





А предпринимателям, руководителям субъектов хозяйствования, рекомендую не игнорировать подобные обращения налоговых органов, а ответить на них честно и обстоятельно: вести бизнес сложно.





Но решить таким образом проблему выплаты зарплаты в конвертах у налоговых органов не получится на 100 процентов, даже на 200 процентов. Субъекты хозяйствования, приостановившие свою деятельность, не могут платить зарплату – ни в конвертах, ни без конвертов. Зарплаты просто нет.



