А что с ценами в "огуречной столице" страны?
За килограмм огурцов в Столинском районе оптовики дают от 70 копеек до 1 рубля.
В понедельник на оптовом рынке в Ольшанах огурцов много, сообщают источники Меда-Полесье.
С самого утра оптовики дают по 90 копеек за килограмм. За очень красивые огурчики могут заплатить по рублю.
На таком же уровне держится цена на оптовом рынке в Белоуше. Народ с утра сдавал свою продукцию по 80-85-90 копеек за кг.
В Рубле огурцы ещё дешевле – 70 коп.
По словам овощеводов, заметное похолодание в выходные дни существенным образом на объёмах продукции не отразилось.
11:10 16/06/2021
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