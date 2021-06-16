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А что с ценами в "огуречной столице" страны?

За килограмм огурцов в Столинском районе оптовики дают от 70 копеек до 1 рубля.


В понедельник на оптовом рынке в Ольшанах огурцов много, сообщают источники Меда-Полесье. 

С самого утра оптовики дают по 90 копеек за килограмм. За очень красивые огурчики могут заплатить по рублю.

На таком же уровне держится цена на оптовом рынке в Белоуше. Народ с утра сдавал свою продукцию по 80-85-90 копеек за кг.

В Рубле огурцы ещё дешевле – 70 коп.

По словам овощеводов, заметное похолодание в выходные дни существенным образом на объёмах продукции не отразилось.
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