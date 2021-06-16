+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Оптимизма - ноль: руководители предприятий - в ожидании девальвации рубля

В ближайшие три месяца руководители предприятий реального сектора РБ прогнозируют рост потребительских цен и снижение курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю и к доллару.

Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного при подготовке Национальным банком аналитического обозрения «Мониторинг предприятий реального сектора РБ» за февраль—апрель 2021 года.

При этом большинство опрошенных руководителей (71%) заявили, что желательной динамикой курса рубля для них была бы фиксация курса на текущем уровне. За укрепление рубля высказались 16,2% опрошенных, в то время как у девальвации оказалось всего 12,8%.

В целом руководители предприятий отметили ослабление степени влияния изменений курса белорусского рубля на хозяйственную деятельность предприятий: баланс ответов по данному вопросу снизился с 14% до 10,5%. Это не удивительно, учитывая относительную стабильность курса рубля в текущем году.

Одной из основных проблем для белорусских предприятий остается финансирование. 56,7% опрошенных руководителей заявили о недостатке оборотных средств (в ноябре 2020 года — январе 2021 года таких было 54,7%).

В то же время, влияние условий кредитования на хозяйственную деятельность предприятий 60,3% опрошенных оценили как умеренное. А изменение стоимости кредитов в качестве условий кредитования, ухудшившихся за последние три месяца, назвали всего 21,2% руководителей предприятий.

Рассчитываемый Нацбанком индекс бизнес-климата в феврале—апреле 2021 года составил минус 1,6%, хотя он и увеличился по сравнению с индексом за предыдущий трехмесячный период на 17,9 процентного пункта. В Нацбанке объяснили данное улучшение сезонным ростом оптимистических ожиданий в связи с наступлением лета.

Индекс бизнес климата, скорректированный на сезонность, также оказался отрицательным и составил минус 3,9%. По сравнению с аналогичным трехмесячным периодом он вырос на 5 процентных пунктов.

Несмотря на улучшение бизнес-климата, экономическая конъюнктура, согласно опросу, ухудшилась. Неблагоприятной в феврале—апреле текущего года ее назвали 52,8% руководителей предприятий против 49,1% в ноябре 2020 года — январе 2021 года.

Кроме того, число руководителей предприятий, оценивающих положение своего предприятия как удовлетворительное, снизилось до 67,5% опрошенных с 70,5% за предшествовавший трехмесячный период. А число руководителей, считающих положение плохим, выросло до 24,9% с 20,9%.

Указанные данные противоречат улучшению экономических настроений в целом и также явному улучшению финансового положения белорусских предприятий, судя по данным Национального статистического комитета.

По оценкам руководителей предприятий, в феврале—апреле улучшилось состояние со спросом, хотя оно осталось неважным: баланс ответов по вопросу о нем составил минус 18,1% против минус 25,1% за предшествовавший трехмесячный период.

Примерно также обстояли дела и с производством товаров и услуг. Балан ответов по их поводу вырос на 7,4 процентного пункта, но остался отрицательным и составил минус 16,1%. Рост физического объема производства наблюдался только в промышленности, где баланс ответов о производстве увеличился на 15,2 процентного пункта — до 2,3%.

Рост производства, как сообщили руководители предприятий, ограничивали недостаток денежных поступлений для финансирования текущей деятельности (на это указали 46,7% опрошенных), неплатежи потребителей (45%), и нехватка оборотных средств (42,3%).
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]