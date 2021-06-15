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Неожиданно: Эксперт доказал, что сокращение рождаемости приведёт к процветанию

Профессор экономики и демографии Гарвардского университета Дэвид Блум заявил, что сокращение рождаемости может привести страну к процветанию, пишут «Новые известия».

 
 
В своей работе, опубликованной в издании Международного валютного фонда «Финансы и развитие», он утверждает, что изменения возрастной структуры общества могут способствовать росту экономики, поскольку будут создаваться возможности для получения так называемого демографического дивиденда — повышения доходов на душу населения.

По его словам, со снижением в обществе фертильности увеличивается доля работающих и лиц, осуществляющих сбережения. В результате ресурсы с воспитания детей перераспределяются на строительство заводов, создание инфраструктуры и инвестиции в образование и научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.

Кроме того, снижение фертильности также освобождает женщин от деторождения, что дополнительно увеличивает предложение рабочей силы. Такая же ситуация происходит и с уровнем сбережений. Сбережения граждан растут на фоне увеличения уровня жизни и ожидаемыми более длительными периодами пребывания на пенсии.

Блум приводит в пример такие восточноазиатские страны, как Гонконг, Южная Корея, Сингапур и Тайвань, которые в 1960-е и 1970-е годы добились резкого сокращения рождаемости. По его словам, эти меры наряду с грамотной политикой в сфере образования и здравоохранения способствовали странам достичь устойчивого макроэкономического управления.
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