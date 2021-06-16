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Ким Чен Ын сообщил об угрозе голода в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил об угрозе голода на территории Северной Кореи. По словам политика, проблема с продовольствием связана с последствиями тайфуна в 2020 году. Он сказал об этом в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), передаёт ТАСС.


Как сказал лидер, тайфун в прошлом году помешал выполнить план по выращиванию зерна. Из-за этого в Северной Корее возникают проблемы с тем, чтобы обеспечить население продовольствием. Как считает Ким Чен Ын, введённые на фоне коронавирусной пандемии ограничения также усугубили ситуацию. Эти меры, подчеркнул политик, затянули «борьбу за обеспечение населения одеждой, питанием и жильём».

Он призвал партию с гражданами страны быть готовыми к новому «Трудному походу». Этот термин корнями уходит в 1990-е годы, когда КНДР находилась в тяжёлом экономическом кризисе, сопровождавшемся массовым голодом.

Ранее стало известно, что Северная Корея столкнулась с катастрофической нехваткой удобрений. В связи с этим правительство страны, возглавляемое Ким Чен Ыном, решило заставить фермеров собирать собственную мочу. Об этом сообщает Express со ссылкой на Radio Free Asia.

Как заявили северокорейские власти, каждый фермер в день должен собирать до двух литров мочи, чтобы компенсировать недостаток удобрений. КНДР столкнулась с этой проблемой после того, как Китай, поставлявший государству ряд необходимых товаров для сельского хозяйства, приостановил торговлю в прошлом году в начале пандемии коронавируса. 
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