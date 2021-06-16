"В связи с опубликованием в СМИ информации о получении ЗАО "Альфа-Банк" разрешения на приобретение акций "Франсабанк" ОАО поясняем следующее. Действительно, с начала текущего года основным акционером "Франсабанк" ОАО велись переговоры о продаже ЗАО "Альфа-Банк" акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим, акционер "Франсабанк" ОАО принял решение об отказе от данной сделки". – говорится в сообщении, цитирует interfax.by





В пресс-службе отметили, что "Франсабанк" продолжает работать в штатном режиме.





Как сообщалось ранее, Нацбанк Беларуси разрешил белорусскому "Альфа-банку" покупку акций "Франсабанка".





ОАО "Франсабанк" (ранее банк "Золотой Талер") образовано в 1994 году. В ноябре 2008 года переименован во Франсабанк. Основными акционерами (99,9%) банка являются ливанские компании Fransabank S. А. L. и Fransa Holding S. A. L., которым принадлежат соответственно 93,17% и 6,81% акций банка. Активы банка на 1 апреля 2021 года составили Br167,7 млн.





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ЗАО "Альфа-банк" (Беларусь) создано в 1999 году (до ноября 2008 года - ЗАО "Банк международной торговли и инвестиций"). Консорциуму "Альфа-групп" принадлежит 99,9% акций банка. Альфа-банк входит в десятку крупных белорусских банков с активами на 1 апреля 2021 года Br2,06 млрд.



