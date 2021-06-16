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В Минске будет еще один снос: в производственной зоне построят развязки и административные здания

Мингорисполком утвердил градостроительный проект производственной зоны в границах Партизанского проспекта, улицы Ванеева, улицы Аранской. Здесь реконструируют объекты, снесут неперспективные здания и постоят новые, а также улучшат транспортную сеть. Об этом пишет БЕЛТА.



Площадь проектируемой территории составляет 132,8 гектара. Территория ограничена участком 1-го транспортного кольца по улице Аранской, проспекту Партизанскому, территорией 2-го транспортного кольца по улицы Ванеева и границей ландшафтно-рекреационной зоны.

Проект предусматривает обновление здания СОАО «Коммунарка», СООО «Ремондис Минск», ОДО «Экология города», УП «Ремавтодор Ленинского района Минска», ремонтно-строительный трест Управления делами Президента, РПТУП «Беларусьторг», ИУП по операциям с недвижимостью «Риэл Рент» и ООО «АнтрэБис».

Завершить проект планируется до 2030 года. На первом этапе на территории построят административно-деловые и производственные объекты, завершат возведение здания по улице Тростенецкой, 11, трансформируют торгово-бытовой объект в производственный с частичным сносом по Партизанскому проспекту, 2, и снесут постройки по улице Тростенецкой, 5/8, 20, и улице Ванеева, 42.

На территории улучшат и дорожную сеть. На пересечении улицы Аранской — улицы Тростенецкой — улицы Ленина — улицы Судмалиса планируется транспортная развязка с пяти входным распределительным кольцом. Проектом по улице Тростенецкой на обособленном полотне предлагается строительство линии трамвая на 2-й этап. Также на территории появятся новые улицы, на некоторых — с устройством развязок на разных уровнях.
Realt.by
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