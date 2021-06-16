







Беларусь заказала 16 турбин, и часть их уже доставлена в страну.





Поставки продолжаются даже после того, как немецкий государственный банк KfW IPEX Bank вышел из проекта и аннулировал кредит в 100 миллионов евро, предоставленный белорусской госкомпании "Минскэнерго". Это произошло после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и ареста блогера Романа Протасевича. Сперва из проекта вышло государственное экспортно-кредитное агентство Швеции (EKN), которое страховало его, а следом — немецкий банк.





Вторым кредитором является Commerzbank, который выделил кредит для поставок турбин на "Брестэнерго". Но его финансы не покрывают всей сделки — их достаточно лишь для пяти турбин.





DW полагает, что Siemens Energy ведет поставки в кредит белорусскому государству, надеясь, что оно рано или поздно заплатит по счетам.