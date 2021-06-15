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Евросоюз отстранил ряд крупных мировых банков от участия в размещении облигаций

Европейский союз отстранил ряд крупных мировых банков от участия в новой масштабной программе выпуска долговых обязательств, сославшись на недавние случаи, когда регулирующие органы наказывали их за формирование картелей на рынке облигаций и валютном рынке.


По словам официального представителя ЕС, в их число входят Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co, Nomura Holdings Inc., UniCredit SpA, Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Credit Agricole SA, сообщает finmarket.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Европейская комиссия оценивает, "приняли ли первичные дилеры, признанные виновными в нарушении антимонопольных правил, необходимые корректирующие меры для прекращения такой практики", говорится в сообщении регулятора, пишет АФН. До принятия этих мер данные фининституты "не будут приглашены к участию в торгах по отдельным синдицированным сделкам", заявила ЕК.

JPMorgan, Nomura, Citigroup и Bank of America от комментариев отказались. Остальные банки не ответили на запросы WSJ.

Во вторник ЕС начинает размещение облигаций для финансирования бюджетных расходов, которые идут на поддержку восстановления экономик стран-членов союза после пандемии COVID-19. Это первая общеевропейская долговая программа, в рамках которой в конечном итоге будет привлечено около 800 млрд евро (почти $1 трлн).

Она является знаковым событием для ЕС. Так называемые обыкновенные облигации будут выпущены от имени всех стран-членов союза.

Организаторами размещения во вторник выступают BNP Paribas SA, Intesa Sanpaolo SpA, DZ Bank, HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley (SPB: MS), Danske Bank A/S и Banco Santander SA.
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