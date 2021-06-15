







По словам экономиста, пишет Office Life, «лайтовая версия» санкций уже сейчас реализуется.





Это если не смерть, то кома для „Белавиа“. Это сотни миллионов долларов потерь в год. Плюс транзит авиасудов потерян — это дорого. Это существенные потери для отрасли и субъекта хозяйствования.





Эксперт добавил, что возможны потери для трубопроводного транспорта. И третье — вероятны потери для БЖД.





Это системообразующая компания, у которой в каждом районе есть работающие. Это может иметь серьезный социальный эффект. Поскольку внутренние грузовые перевозки субсидируются транзитом, то удар по транзиту приведет к цепной реакции в экономике. Это максимум, к чему могут привести санкции в отношении транспортного сектора.





Сектор грузового транспорта, скорее всего, не будет затронут, предположил экономист. Он добавил, что в белорусской экономике госсектор пострадает больше, поскольку он представлен в основном монополистами.