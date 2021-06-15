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Бизнесу в Беларуси не хватает доступных кредитных ресурсов – гендиректор "Марко"

Белорусский бизнес нуждается в доступных кредитных ресурсах, считает генеральный директор кожевенно-обувного холдинга "Марко" Николай Мартынов.


"Нужны более демократичные и доступные кредитные ресурсы без оборотных денег. Потому что сегодня за счет инфляции и курсовой разницы, многие предприятия свои оборотные деньги, так скажем, проели", - сказал Мартынов в Смартэфире.

Он также добавил, пишет smartpress.by, что в целом Беларуси нужны перемены. "Я думаю, что за перемены все: от власти, до работников какого-либо производства. Перемены нужны, и Конституция под них тоже модернизируется", - отметил Мартынов.

По его словам, свои предложения должна внести также "правильная оппозиция", а "не те, которые нам с улицы диктуют". "Иногда глаз замыливается и тот, кто что-то делает, не видит свои ошибки", - сказал гендиректор "Марко".

Мартынов также рассказал, что конституционная комиссия, членом которой он является, собирается два раза в месяц и, по его словам, на собраниях всегда присутствуют около 100% участников за исключением тех, кто находится в командировках. "Все члены комиссии приезжают и очень активно вносят предложения от своих регионов и потом эти вопросы мы обсуждаем", - рассказал Мартынов.

"Думаю в начале следующего года проект (Конституции – Смартпресс) будет вынесен на референдум", - добавил он.

Как сообщалось, в Беларуси создана конституционная комиссия, которая до 1 августа должна представить предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
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