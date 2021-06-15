Китай закрытием одного порта поставил мировую торговлю под угрозу









Причиной закрытия стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун, где находится порт, пишет ru.oxu.az. Трудности возникли не только в Яньтяне, но и в ближайших к нему терминалах Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу - третьем и пятом по величине портах в мире.





Сообщается, что за пределами Шэньчжэня и в самом порту скопилось большое количество грузов. Некоторые из них перенаправили в Наньшу, Шэкоу и Гонконг, но их мощностей уже не хватает. Кроме того, в китайских портах различаются таможенные требования, что ограничивает возможность перенаправления грузов.





Из-за этого задержки в обработке контейнерных грузов составляют до семи дней, а общее транзитное время увеличивается до 15-16 дней. Кроме того, выход некоторых судов задерживается более чем на неделю, а в порту Наньша образовались заторы.





По оценкам, это может привести к более серьезным последствиям, чем севший на мель в марте контейнеровоз Ever Given. Блокировка им Суэцкого канала затрагивала 55 тысяч TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в сутки и продолжалась шесть дней. А проблемы в Яньтяне касаются 25,5 тысячи TEU в сутки, но они длятся уже 14 дней.





По мнению экспертов, ситуация стабилизируется к концу лета или началу осени, но задержки будут ощущаться еще два-три квартала. Также участники рынка сходятся на том, что стоимость фрахта возрастет.