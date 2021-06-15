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Китай закрытием одного порта поставил мировую торговлю под угрозу

Частичное закрытие терминала Яньтянь в китайском порту Шэньчжэнь поставило под угрозу всю мировую контейнерную торговлю, и последствия окажутся более серьезными, чем те, что возникли после перекрытия в марте Суэцкого канала судном Ever Given, приводит "Коммерсантъ" мнение экспертов отрасли.



Причиной закрытия стала вспышка коронавируса в провинции Гуандун, где находится порт, пишет ru.oxu.az. Трудности возникли не только в Яньтяне, но и в ближайших к нему терминалах Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу - третьем и пятом по величине портах в мире.

Сообщается, что за пределами Шэньчжэня и в самом порту скопилось большое количество грузов. Некоторые из них перенаправили в Наньшу, Шэкоу и Гонконг, но их мощностей уже не хватает. Кроме того, в китайских портах различаются таможенные требования, что ограничивает возможность перенаправления грузов.

Из-за этого задержки в обработке контейнерных грузов составляют до семи дней, а общее транзитное время увеличивается до 15-16 дней. Кроме того, выход некоторых судов задерживается более чем на неделю, а в порту Наньша образовались заторы.

По оценкам, это может привести к более серьезным последствиям, чем севший на мель в марте контейнеровоз Ever Given. Блокировка им Суэцкого канала затрагивала 55 тысяч TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств) в сутки и продолжалась шесть дней. А проблемы в Яньтяне касаются 25,5 тысячи TEU в сутки, но они длятся уже 14 дней.

По мнению экспертов, ситуация стабилизируется к концу лета или началу осени, но задержки будут ощущаться еще два-три квартала. Также участники рынка сходятся на том, что стоимость фрахта возрастет.
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