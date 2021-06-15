ЕАБР прогнозирует высокую инфляцию в Беларуси

К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития, мнение которых публикует телеграм-канал банка.





Эксперты банка обращают внимание, что инфляция в Беларуси повысилась до 9,4% год к году в мае с 8,6% в апреле «и с высокой вероятностью останется выше 9% в ближайшие месяцы».





«Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России», — отмечают аналитики ЕАБР.





Они обращают внимание на то, что инфляционные ожидания остаются повышенными и, согласно майским данным Нацбанка, более 80% предприятий в следующие 3 месяца ожидают, что рост цен сохранится.





«Из-за повышенных инфляционных ожиданий наблюдаемое с середины апреля укрепление белорусского рубля может иметь сильно ограниченное влияние на изменение потребительских цен», — прогнозируют аналитики ЕАБР.





Следует отметить, в апреле—мае в Беларуси наблюдалось укрепление курса белорусского рубля. За последние два месяца весны курс доллара в стране снизился на 3,4% до 2,53 рубля за доллар. Одновременно с этим сохраняется высокая инфляция, которая за январь—май составила 5,2% (превысив официальный годовой прогноз 5%), а в годовом выражении достигла 9,4%.





По мнению специалистов Нацбанка, ускорение инфляции в 2021 году связано с переносом прошлогоднего роста валютного курса на цены, а также с увеличением цен на мировом рынке продовольствия и отменой налоговых льгот в начале года для поставщиков лекарств.





С учетом возникших процессов инфляция по итогам года может составить 7%, прогнозируют в Нацбанке.





«Наша цель на этот год — чтобы инфляция была в районе 7%. Мы рассчитываем, что во втором полугодии будет наблюдаться замедление инфляции», — сообщил заместитель начальника управления экономического анализа главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Петр Милевский, выступая в апреле на медиазавтраке, организованном Исследовательским центром ИПМ.