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Беларусь наращивает торговую дыру с Россией и Китаем

На европейском направлении белорусские товары вскоре могут попасть под санкции.

Чиновники говорят, что не беда и можно переориентироваться на рынки стран Азии, пишет banki24.by. 

Власти обновили статистику внешней торговли РБ в разрезе главных партнеров по движению товаров. Информация от официалов поступает с временной задержкой: сейчас стали доступны данные за 4 месяца. 

По оперативным оценкам, за треть года Беларусь наторговала товарами с внешним миром в минус на 856 млн USD. Это значит, что в январе—апреле сальдо торговли было отрицательным, то есть импорт перевешивал экспорт. В пересчете на доллары экспорт составил 11,2 млрд USD, импорт — 12,1 млрд USD. Экспорт по расчетам таможни подскочил к 2020 году на 36,8%, а импорт — на 23,6%. 

Такие большие темпы роста объясняются провальными результатами в прошлом году. Сначала в 1 квартале были проблемы с поступлением российской нефти на НПЗ, потом грянул мировой кризис. На этом фоне отмечались трудности с экспортом калийных удобрений. 

Так что подъем в торговле образца 2021 года — это в основном восстановление утраченных в 2020 году позиций. Реальные тренды по экспорту и импорту будут видны в 3–4 кварталах 2021-го. 

Крупнейшим торговым партнером РБ остается Россия. На ее долю за 4 месяца выпало аж 48,8% оборота товарной торговли. Даже если взять 11 остальных крупных партнеров, то их совокупный удельный вес не превысит 35%. 

Из-за роста цен на нефть и прочие сырьевые товары в 2021 году резко нарастает отрицательное сальдо в торговле с РФ. За 4 месяца оно уже достигло 1,995 млрд USD, хотя год назад было равно 654 млн USD. 

Импорт из России еще и по темпам перекрывает экспорт. Если экспорт в РФ поднялся к 2020 году на 17%, то импорт из этой страны — на 43,4%. 

В топовый список партнеров вошли Украина (доля 7,7%), Китай (6,6%), Германия (4,5%), Польша (4,1%), Нидерланды (3,6%), Литва (2,1%), США (1,5%), Казахстан и Турция (по 1,3%), Бразилия (1,2%), Италия (1,1%). 

Стоит отметить, что торговля с Украиной и Нидерландами — это по большей части продолжение торговли нефтью с Россией. Белорусские НПЗ перерабатывают нефть из РФ и поставляют ее по бумагам в Украину и ЕС. Если Россия прекратит массовые поставки, как это было в начале 2020-го, торговля с Европой быстро схлопнется по объемам. 

Второе по размерам негативное сальдо образовалось с Китаем — 942 млн USD за 4 месяца. Оно также растет по размерам к 2020 году: год назад было 898 млн USD.
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