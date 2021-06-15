Лихорадит: доллар опять подешевел





С начала июня белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,91%.





Курс доллара снизился всего на 0,0026 BYN до 2,4866 BYN/USD и опять двинулся в сторону минимума за десять месяцев.





Напомним, что вчера доллар подорожал на 0,0082 BYN, а до этого была серия из пяти снижений подряд, за время которой стоимость доллара обвалилась на 0,0578 BYN.





Евро прервал серию из восьми снижений подряд и подорожал впервые со второго июня. Сегодня курс евро поднялся лишь на 0,0024 BYN до 3,0173 BYN/EUR и покинул минимум за 231 день (без малого восемь месяцев).





Пока евро дешевел, его стоимость рухнула на 0,0801 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0165 BYN до 3,4620 BYN/100 RUB и оставил минимум за 17 дней.





Сегодняшнее укрепление российской валюты позволило ей подняться выше уровня начала месяца в отличие от евро и доллара.





Итоги 1-11 июня 2021 на валютном рынке Беларуси

С начала июня значительно подешевели доллар и евро, а российский рубль незначительно подорожал:





курс доллара −0,0518 BYN (−2,05%) минимум почти за 10 месяцев;

курс евро −0,0652 BYN (−2,11%) минимум за 7 месяцев;

курс российского рубля +0,0085 BYN (+0,25%);

корзина валют −0,94%.





Московская биржа

Банк России понял официальный курс доллара на завтра всего на 15 копеек до 71,8318 российских рублей и покинул минимум более чем за 10 месяцев.





Официальный курс евро наоборот снизился на 12 копеек до 87,2110 российских рублей — минимума за три месяца.