Мнение: топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию

"Меж тем, топливо выросло с начала года на 17 копеек, что парадоксальным образом соответствует показателю инфляции, если верить Нацбанку, - 9,4 процента. Для себя отметим, что это всего лишь в два раза выше прогноза на год. И надо сказать, что этот молот одинаково бьет и по частным компаниям, и по государственным.



