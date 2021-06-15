Мнение: топливные копеечные стратеги разгоняют инфляцию
Правительство не там ищет резервы сдерживания инфляции, регулируя цены на все что можно, кроме топлива, считает Telegram-канал «Ник и Майк».
"Меж тем, топливо выросло с начала года на 17 копеек, что парадоксальным образом соответствует показателю инфляции, если верить Нацбанку, - 9,4 процента. Для себя отметим, что это всего лишь в два раза выше прогноза на год. И надо сказать, что этот молот одинаково бьет и по частным компаниям, и по государственным.
Ну, и судя по тому, как «Белнефтехим» не боится санкций, «которые не работают», стоит ожидать ускорения роста стоимости топлива на белорусском рынке. Чтобы закрыть дыры, первым делом можно грабануть своих", - пишет канал.
13:01 15/06/2021
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