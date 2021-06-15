+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В "клубничной столице" оптовики покупают ягоду по 30 копеек за кило

На оптовом рынке во Дворце появились первые бочки. К бочкам нескончаемым потоком потянулись очереди. Хотя цена – всего 30 копеек за кило. Но и по этой цене некоторые сельчане умудрялись выручать сходу полсотни рублей.

вот какую ягоду отдают по 30 копеек

Это традиционные здесь закупщики из Старых Дорог. Промышленное предприятие Садком производит мармелад, зефир, пастилу и  множество других лакомств.

Других «бочковых» закупщиков не наблюдалось. А зря. В это время ягоду за бесценок можно приобрести хоть и маленькую, но сухую и качественную, а через неделю она уже будет с гнильцой, хотя её ожидается в достатке.

Одновременно на площадке находится порядка сотни автомобилей, которые загружаются в ящики. Закупщики принимали по два рубля разве что очень красивую и крепкую ягоду. Полтора рубля – как правило. Но многие сельчане соглашались и на рубль, и даже на полрубля, хотя товар приличный.

Всего за день через рынок, по словам контролёров, «прошло» более полутысячи закупщиков, а продавцов – не перечесть, вереницы.

С понедельника начался настоящий клубничный бум.

На мини-рынке по автотрассе М-10 цену держали: 20-14 рублей за 10-литровое ведро, а если ягода размером с черешню, то 8 рублей, 10 – за 5-литровое, 6 – за 3-литровое. И хоть предложение явно превышало спрос, продавцы не сдавались, дескать, не проданную переработаем, а вновь созревшую снова привезём, но не уступим. Позиция!

На подъезде к Лунинцу возле городского бассейна за отборную ягоду платили по 1,5 рубля, за мелкую – менее рубля, на перекрёстках в деревнях максимум – 1,7 рубля.

Ещё более горячий день на «красном прииске» Лунинетчины предстоит сегодня.
Источник: media-polesye.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]