вот какую ягоду отдают по 30 копеек





Это традиционные здесь закупщики из Старых Дорог. Промышленное предприятие Садком производит мармелад, зефир, пастилу и множество других лакомств.





Других «бочковых» закупщиков не наблюдалось. А зря. В это время ягоду за бесценок можно приобрести хоть и маленькую, но сухую и качественную, а через неделю она уже будет с гнильцой, хотя её ожидается в достатке.





Одновременно на площадке находится порядка сотни автомобилей, которые загружаются в ящики. Закупщики принимали по два рубля разве что очень красивую и крепкую ягоду. Полтора рубля – как правило. Но многие сельчане соглашались и на рубль, и даже на полрубля, хотя товар приличный.





Всего за день через рынок, по словам контролёров, «прошло» более полутысячи закупщиков, а продавцов – не перечесть, вереницы.





С понедельника начался настоящий клубничный бум.





На мини-рынке по автотрассе М-10 цену держали: 20-14 рублей за 10-литровое ведро, а если ягода размером с черешню, то 8 рублей, 10 – за 5-литровое, 6 – за 3-литровое. И хоть предложение явно превышало спрос, продавцы не сдавались, дескать, не проданную переработаем, а вновь созревшую снова привезём, но не уступим. Позиция!





На подъезде к Лунинцу возле городского бассейна за отборную ягоду платили по 1,5 рубля, за мелкую – менее рубля, на перекрёстках в деревнях максимум – 1,7 рубля.





Ещё более горячий день на «красном прииске» Лунинетчины предстоит сегодня.