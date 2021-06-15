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Экспорт калийных удобрений за четыре месяца принес $834 млн

Экспорт калийных удобрений в январе-апреле составил 834,1 млн долларов. Он вырос на 18,2%, сообщает Белстат. Данные о физических объемах поставок не предоставляются.

В апреле экспорт составил 225 млн долларов, что на 50 млн больше мартовского показателя.

Бразилия по итогам четырех месяцев осталась крупнейшим покупателем беларусских калийных удобрений. За январь-апрель в эту страну отгрузили продукции на 152,9 млн долларов, в том числе на 53,2 млн в апреле. 

Второй по размерам экспортный рынок по итогам первого квартала — Китай. В эту страну в апреле поставили продукции на 28,9 млн долларов, а всего за январь-апрель — на 114,5 млн. Третье место у Индии с 81,01 млн долларов

Также в первую десятку экспортных рынков в январе-апреле входили США (75,16 млн долларов), Индонезия (42,7 млн долларов), Малайзия (37,24 млн долларов), Таиланд (28,5 млн долларов), Марокко (27,45 млн долларов), Норвегия (24,2 млн долларов) и Польша (22,6 млн долларов). Поставки калийных удобрений в страны ЕС составили 64,46 млн долларов.


Поставки за рубеж азотных удобрений в апреле составили порядка 5,7 тысяч тонн в пересчете на азот. В целом за четыре месяца они снизились на 13,6% до 67,92 тыс. т, а в стоимостном выражении выросли на 15,3% до 42,2 млн долларов. 

Основными рынками были Украина (27,08 тыс. т), Франция (21,7 тыс. т), Нидерланды (8,1 тыс. т), Бразилия (6,8 тыс. т). Экспорт в страны ЕС за четыре месяца составил 40,64 тыс. т.

Экспорт смешанных минеральных удобрений в апреле составил 82,1 тыс. т. За четыре месяца он вырос на 3,2% до 363,8тыс. т, а в стоимостном выражении — на 6,3% до 118,06 млн долларов. Как и в предыдущие годы, основной экспорт шел в Украину (1298,6 тыс. т), Литву (100,4 тыс. т) и Польшу (50,01 тыс. т).

Напомним, если Запад введет санкции против Беларуськалия, то предприятие лишится покупателей из США и Европы. 
Источник: reform.by
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