Экспорт калийных удобрений за четыре месяца принес $834 млн

В апреле экспорт составил 225 млн долларов, что на 50 млн больше мартовского показателя.





Бразилия по итогам четырех месяцев осталась крупнейшим покупателем беларусских калийных удобрений. За январь-апрель в эту страну отгрузили продукции на 152,9 млн долларов, в том числе на 53,2 млн в апреле.





Второй по размерам экспортный рынок по итогам первого квартала — Китай. В эту страну в апреле поставили продукции на 28,9 млн долларов, а всего за январь-апрель — на 114,5 млн. Третье место у Индии с 81,01 млн долларов





Также в первую десятку экспортных рынков в январе-апреле входили США (75,16 млн долларов), Индонезия (42,7 млн долларов), Малайзия (37,24 млн долларов), Таиланд (28,5 млн долларов), Марокко (27,45 млн долларов), Норвегия (24,2 млн долларов) и Польша (22,6 млн долларов). Поставки калийных удобрений в страны ЕС составили 64,46 млн долларов.









Поставки за рубеж азотных удобрений в апреле составили порядка 5,7 тысяч тонн в пересчете на азот. В целом за четыре месяца они снизились на 13,6% до 67,92 тыс. т, а в стоимостном выражении выросли на 15,3% до 42,2 млн долларов.





Основными рынками были Украина (27,08 тыс. т), Франция (21,7 тыс. т), Нидерланды (8,1 тыс. т), Бразилия (6,8 тыс. т). Экспорт в страны ЕС за четыре месяца составил 40,64 тыс. т.





Экспорт смешанных минеральных удобрений в апреле составил 82,1 тыс. т. За четыре месяца он вырос на 3,2% до 363,8тыс. т, а в стоимостном выражении — на 6,3% до 118,06 млн долларов. Как и в предыдущие годы, основной экспорт шел в Украину (1298,6 тыс. т), Литву (100,4 тыс. т) и Польшу (50,01 тыс. т).





Напомним, если Запад введет санкции против Беларуськалия, то предприятие лишится покупателей из США и Европы.