Но глядя на динамику последних месяцев, создается впечатление, что этот вполне логичный и естественный индикатор уже не работает, пишет Инфобанк.





А ведь еще совсем недавно изменение остатков средств населения на срочных BYN-вкладах действительно было логичным и естественным, действия вкладчиков полностью согласовывались со здравым смыслом.





После августовской девальвации 2020-го, начиная с сентября, когда наступила валютно-курсовая стабилизация, и размещать сбережения на срочных BYN-депозитах вновь стало выгодно (по доходности в долларовом эквиваленте), снижение остатков с каждым месяцем становилось все меньше по сумме.





То есть курсовая стабильность BYN-рубля воплотилась в позитивную динамику срочных BYN-вкладов физических лиц – это и логично и естественно. В январе 2021-го был даже зафиксирован первый прирост.





Но дальше динамика начала ухудшаться. Сначала пошло снижение суммы ежемесячного прироста остатков, а в апреле было отмечено уже физическое уменьшение остатков на 23 млн BYN. В мае это уменьшение оказалось еще больше – 44 млн BYN.





А если учесть, что часть новых депозитов – это капитализация начисленных процентов по уже действующим вкладам, то есть не все новые вклады – физический принос очередной порции наличных денег в банк, то при условии 100%-й капитализации процентов, в мае вышел чистый отток под 100 млн BYN.





Так, исходя из средней по банковской системе процентной ставке по всем текущим, действующим срочным BYN-депозитам физлиц (14,5% годовых) и цифры остатков на таких вкладах в начале месяца (4,656 млрдBYN), расчетная сумма начисленных всеми банками процентов составила в мае 56 млн BYN. А остатков при этом стало меньше на 44 млнBYN.





И это при том, что у белорусов нет сейчас более выгодного инструмента реального и долларового приращения финансового капитала, чем срочные депозиты в национальной валюте: на них можно получить двузначный процент годовых.





В мае, к тому же, средняя BYN-депозитная ставка немного выросла: по последним данным официальной статистики, средняя ставка по всем новым срочным BYN-рублевым вкладам физлиц в мае 2021-го поднялась до 16,08% годовых.

В том числе по видам новых срочных BYN-рублевых депозитов средняя процентная ставка в мае выросла:





по отзывным – до 11,07% годовых

по безотзывным – до 16,55% годовых.





При этом сам белорусский рубль в последние два месяца укреплялся к доллару по итогам месяца: ревальвация BYN-рубля к американской валюте составила:





в апреле – 29,7% годовых

в мае – 12,7% годовых.





В мае меньше – из-за «инцидента с самолетом» в самом конце месяца, краткосрочно вызвавшего рост курса доллара.





Проценты ревальвации добавляются к процентам по вкладу, создавая этим на BYN-депозите сверхвысокую – двузначную – долларовую прибыль.





Исходя из официальной средней по банковской системе процентной ставки по всем новым срочным депозитам физических лиц в национальной валюте (в мае – 16% годовых), долларовая прибыльность срочных BYN-вкладов составила:





в апреле – 46% годовых

в мае – 29% годовых.





На более доходных BYN-депозитах $-прибыльность выходит еще больше.





Итак, на срочных BYN-рублевых вкладах можно заработать в долларовом эквиваленте двузначный процентов годовых: из 9 месяцев после августовской девальвации $-убыточным был только январь. А в 6 месяцах $-прибыльность составляла более 20% годовых. Что на порядок больше, чем можно заработать на вкладах непосредственно в долларах США.

И вот на всем этом фоне идет отток денег из срочных BYN-рублевых вкладов: объем средств населения на них сократился к концу мая до 4,611 млрд BYN. Примерно столько там было летом 2019-го, почти 2 года назад. Но купить на эту сумму можно было тогда заметно больше.





Получается, что последние два месяца, когда белорусский рубль все время укреплялся, помогая создавать на срочных BYN-депозитах долларовую сверхприбыль, белорусы вели себя не рационально, изымая вклады.





Почему вкладчики себя так ведут?





Белорусы что-то знают?





Может, это является индикатором настроений и ожиданий в Беларуси настолько негативных – на фоне разворачивающихся в стране и вокруг нее событий – что не помогает даже сверхвысокая $-доходность BYN-вкладов?