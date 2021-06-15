В Украине выявили масштабную схему контрабанды белорусских сигарет

Утверждается, что была получена оперативная информация о контрабанде, которую будут везти на грузовиках. 14 июня один из них переехал польско-украинскую границу. По документам он вёз керамическую плитку.





Задержали контрабанду белорусских сигарет только после того как отследили, как грузовик приехал в склад в Луцке. Силовики появились в момент разгрузки. Проходят следственные действия. Количество задержанных сигарет и их приблизительная стоимость пока не сообщается.



