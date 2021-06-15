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Экс-директор БелОМО написал прошение о помиловании

Экс-гендиректор холдинга «БелОМО», доктор технических наук Вячеслав Бурский в течение месяца должен получить ответ на свое обращение к Александру Лукашенко.



Стоит заметить, что коллектив завода, которым много лет руководил Бурский, также отправил обращение на имя А.Лукашенко с просьбой помиловать экс-гендиректора «БелОМО» – дело в том, что законодательство изменилось, и теперь и трудовые коллективы могут подавать ходатайства о помиловании.

Бурский приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. За взятки. Ему 74 года. Год наказания Бурскому уже отминусовали – к нему применили амнистию.

Все его жалобы на приговор остались без удовлетворения.

Вячеслав Бурский отбывает наказание в Бобруйской исправительной колонии. Некоторое время он находился под домашним арестом, а после приговора прямо в зале суда на него надели наручники. Бурского этапировали в Жодино, а уже оттуда, когда приговор вступил в законную силу, перевели в Бобруйск.

«Я встречался с Вячеславом Александровичем – он нормально держится, не падает духом, – рассказал «Народной Воле» адвокат Бурского. – Две недели назад примерно он подал документы на помилование, теперь ждем ответа. Может быть, к 3 июля и будет амнистия. В тюрьмах сейчас говорят: кто хочет помилование – пишите ходатайства. Он, естественно, воспользовался возможностью.

Недавно, как вы знаете, отпустили на волю осужденных за коррупцию медиков академика Александра Белецкого и бывшего заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого. Не хуже же Вячеслав Бурский этих медиков, у него, может, еще и больше заслуг перед родиной! Тем более 23 мая было ровно два года, как он отсидел. И год ему убрали по амнистии… Очень надеемся, что ко Дню независимости выйдет на свободу».
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